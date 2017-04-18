Житель Самары, поссорившись с сожительницей, уехал кататься на ее машине

Самарца подозревают в угоне машины сожительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
55-летняя местная жительница обратилась в полицию и рассказала о пропаже своей иномарки стоимостью 900 тыс. руб., припаркованной у дома на пр. Кирова. Также женщина сообщила, что накануне она поссорилась с 29-летним сожителем, после чего мужчина ушел из дома, а ключи от машины пропали. Затем потерпевшая заметила и пропажу автомобиля.
Вскоре правоохранители установили местонахождение мужчины. На допросе он рассказал, что поссорился с женщиной, взял ключи от машины и поехал кататься.
По данным полиции, ранее самарец был лишен водительских прав.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?