Боксеры тольяттинской школы "Ринг" завоевали пять медалей всероссийских соревнований

В Тольятти с 10 по 16 апреля проходили XVII Всероссийские соревнования по боксу класса "А" с присвоением звания "Мастер спорта России", "Памяти трижды кавалера ордена Ленина, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина города Тольятти, Заслуженного строителя России Семизорова Н.Ф.".
В соревнованиях принимали участие 90 спортсменов из Крыма, Севастополя, Москвы, Астраханской, Ульяновской и Самарской областей. Спортсмены ГАУ "СШОР № 4 "Ринг" завоевали 5 медалей.
Серебро: Владислав Макеев (весовая категория 75 кг), Виталий Асатуров (весовая категория +91 кг).
Бронзовые награды: Станислав Боков (весовая категория 52 кг), Артем Синяков (весовая категория 60 кг), Арам Абраамян (весовая категория +91 кг).
Подготовили спортсменов к соревнованиям тренеры В. И. Калашников, В. В. Макаров, А. А. Маменков, В. Б. Сафарян, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?