Боксеры тольяттинской школы "Ринг" завоевали пять медалей всероссийских соревнований

В Тольятти с 10 по 16 апреля проходили XVII Всероссийские соревнования по боксу класса "А" с присвоением звания "Мастер спорта России", "Памяти трижды кавалера ордена Ленина, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина города Тольятти, Заслуженного строителя России Семизорова Н.Ф.".

В соревнованиях принимали участие 90 спортсменов из Крыма, Севастополя, Москвы, Астраханской, Ульяновской и Самарской областей. Спортсмены ГАУ "СШОР № 4 "Ринг" завоевали 5 медалей. Серебро: Владислав Макеев (весовая категория 75 кг), Виталий Асатуров (весовая категория +91 кг). Бронзовые награды: Станислав Боков (весовая категория 52 кг), Артем Синяков (весовая категория 60 кг), Арам Абраамян (весовая категория +91 кг). Подготовили спортсменов к соревнованиям тренеры В. И. Калашников, В. В. Макаров, А. А. Маменков, В. Б. Сафарян, сообщает министерство спорта Самарской области.