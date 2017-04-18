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Единоборства Спорт

Боксеры тольяттинской школы "Ринг" завоевали пять медалей всероссийских соревнований

ТОЛЬЯТТИ. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти с 10 по 16 апреля проходили XVII Всероссийские соревнования по боксу класса "А" с присвоением звания "Мастер спорта России", "Памяти трижды кавалера ордена Ленина, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина города Тольятти, Заслуженного строителя России Семизорова Н.Ф.".

В соревнованиях принимали участие 90 спортсменов из Крыма, Севастополя, Москвы, Астраханской, Ульяновской и Самарской областей. Спортсмены ГАУ "СШОР № 4 "Ринг" завоевали 5 медалей.

Серебро: Владислав Макеев (весовая категория 75 кг), Виталий Асатуров (весовая категория +91 кг).

Бронзовые награды: Станислав Боков (весовая категория 52 кг), Артем Синяков (весовая категория 60 кг), Арам Абраамян (весовая категория +91 кг).

Подготовили спортсменов к соревнованиям тренеры В. И. Калашников, В. В. Макаров, А. А. Маменков, В. Б. Сафарян, сообщает министерство спорта Самарской области.

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

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следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
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