Решение о возможном выкупе арендованных футболистов будет принято руководством "Крыльев Советов" в июне

Руководство самарского футбольного клуба "Крылья Советов" примет решение о возможном выкупе арендованных футболистов в июне, по окончании срока арендных соглашений, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на генерального директора клуба Виталия Шашкова.

В текущем сезоне на правах аренды за "Крылья Советов" выступают полузащитники Сергей Ткачев и Александр Зуев, а также нападающие Кристиан Паскуато и Джанни Бруно. Все арендные соглашения истекают в июне 2017 года.

"По поводу арендованных футболистов тренерский совет будет принимать решение по окончании их аренды в июне. Они вернутся в свои клубы, после чего руководством будет принято решение о покупке или новом арендном соглашении", — сказал Шашков по телефону в ответ на вопрос, начало ли руководство клуба переговоры о возможной покупке арендованных футболистов.