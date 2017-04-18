С 1 июля в Самарской области повысятся тарифы на коммунальные услуги

С 1 июля жителей области ждет повышение цен на жилищно-коммунальные услуги. Об этом рассказал руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ, председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ областной общественной палаты Виктор Часовских.
Электроэнергия подорожает на 4,6%, теплоэнергия - на 4,3%, холодная вода - на 6,17%, водоотведение - на 8,8%.
Также Виктор Часовских рассказал о новшествах в сфере коммунальных услуг. Так, раньше, при отсутствии людей в квартире более пяти суток, если дома не установлены приборы учета, делался перерасчет показаний на горячую и холодную воду. Сейчас перерасчет будут делать при соблюдении двух условий. Во-первых, нужно предоставить документ, подтверждающий, что человек находился на даче, в командировке и т.д. Во-вторых, нужно составить акт о том, что в квартире нельзя установить прибор учета по технологическим причинам.
Также теперь собственник не имеет право отказать, если управляющая компания хочет установить антимагнитный индикатор на приборы учета.
Еще одно новшество - при наличии задолженности, например за воду, коммунальщики могут предупредить один раз за 20 дней и затем ограничить предоставление услуг. Кроме того, собственников "нулевых" квартир обяжут платить за водоснабжение и водоотведение.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(