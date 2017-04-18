Самарская область в числе 12 регионов-доноров включена в приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды"

Во вторник, 18 апреля, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В заседании, которое прошло в режиме видеоконференции с регионами, принял участие губернатор Николай Меркушкин.

Участники заседания обсудили изменения и дополнениях в проекты "Безопасные и качественные дороги", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг".

Во вступительном слове Дмитрий Медведев подчеркнул, что проект "Безопасные и качественные дороги" утвержден и определены регионы, где эта работа будет вестись в этом году. Всего, по его словам, будет построено, реконструировано и отремонтировано около 5 тыс. км дорог и ликвидировано более 1000 очагов аварийности. На эти цели регионам выделено 30 млрд рублей.

"Важно, чтобы они были максимально быстро доведены до муниципального уровня, как можно быстрее объявлены конкурсы, началась практическая работа. Плановые сроки, обращаю внимание, уже наступили", — сказал Дмитрий Медведев.

Отметим, что в рамках приоритетного проекта в Самарской области утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации, где проживает более 2 млн человек. В нее включены дороги федерального, регионального и местного значения общей протяженностью 2 тыс. 543 км (или 80,6% от общей улично-дорожной сети).

На первом этапе планируется отремонтировать почти 290 км автодорог: на эти цели из федерального и областного бюджетов предусмотрено 7,44 млрд рублей. Уже в этом году регион получит на финансирование программы наибольшую сумму среди всех регионов — более 1,8 млрд рублей.

Дмитрий Медведев заявил о необходимости организации регионами широкого общественного обсуждения проекта, чтобы население могло влиять на решения, которые принимаются. Также он сказал о налаживании обратной связи с использованием современных средств связи.

Необходимо, чтобы любой человек, кому небезразлично место, где он живет, оперативно узнавал, что и в какие сроки будет ремонтироваться и мог в режиме онлайн сообщать о некачественных ремонтах. Дмитрий Медведев подчеркнул: "Такое обращение должно быть, естественно, обработано, а проблемы должны устраняться максимально быстро".

Председатель правительства акцентировал внимание присутствующих, что озвученные требования в равной мере относятся и к проектам "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг".

Дмитрий Медведев также сообщил о расширении регионов-участников приоритетных проектов. В частности, принято решение о включении в проект по безопасным дорогам 2 субъектов РФ, а в проект благоустройства городов пополнился 12 регионами-донорами: "Как, собственно, они об этом и просили", — подчеркнул премьер. В этот перечень вошла и Самарская область.

Напомним, проект "Формирование комфортной городской среды" в регионе реализуется в рамках региональной программы по содействию развитию благоустройства территорий муниципальных образований на 2014–2018 годы. На реализацию в областном бюджете предусмотрены средства по софинансированию расходов в размере 1,23 млрд рублей. Объем планируемых федеральных средств — 927,2 млн рублей.

На эти средства будут благоустроены дворовые территории более 1200 домов, построено более 20 спортплощадок. Также в рамках программы ведется реконструкция набережной Самары, а в мае начнется капитальный ремонт площади имени В. В. Куйбышева.

Что касается обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, в регионе в 2017 году планируется, в частности, ввести в эксплуатацию реконструированных групповых водопроводов, Сергиевского и Красноармейского.

Модернизация позволит подключить более 1400 новых потребителей, повысить качество, обеспечить бесперебойное водоснабжение более 50 тыс. человек, а также снизить аварийность и потери воды при транспортировке до потребителя.