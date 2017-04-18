В историческом центре Самары тушили заброшенное здание

Во вторник, 18 апреля, в 14:29 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в Самаре в здании на ул. Степана Разина в районе пересечения с ул. Ленинградской, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело заброшенное здание. По предварительным данным, очаг возгорания находился в верхней части строения ближе к крыше. Площадь пожара составляла, предположительно, 100 кв. м. Пожару был присвоен повышенный номер сложности "1-БИС". В 16:30 пожар был ликвидирован.