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Пожары Происшествия

В историческом центре Самары тушили заброшенное здание

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 апреля, в 14:29 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в Самаре в здании на ул. Степана Разина в районе пересечения с ул. Ленинградской, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело заброшенное здание. По предварительным данным, очаг возгорания находился в верхней части строения ближе к крыше. Площадь пожара составляла, предположительно, 100 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности "1-БИС".

В 16:30 пожар был ликвидирован.

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https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

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