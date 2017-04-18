В историческом центре Самары тушили заброшенное здание

Во вторник, 18 апреля, в 14:29 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в Самаре в здании на ул. Степана Разина в районе пересечения с ул. Ленинградской, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горело заброшенное здание. По предварительным данным, очаг возгорания находился в верхней части строения ближе к крыше. Площадь пожара составляла, предположительно, 100 кв. м.
Пожару был присвоен повышенный номер сложности "1-БИС".
В 16:30 пожар был ликвидирован.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора