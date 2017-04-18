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В губернской думе состоялась конференция "Великая российская революция: история и современность"

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской губернской думе в рамках форума "Память о прошлом-2017" прошла конференция "Великая российская революция: история и современность". Мероприятие вызвало большой интерес среди ученых губернии. Они внимательно выслушали доклады своих коллег из других регионов и стран.

В губернской думе состоялась конференция "Великая российская революция: история и современность" В губернской думе состоялась конференция "Великая российская революция: история и современность"
Фото: Владимир Котмишев

В этом году форум расширил географию, в нем участвуют представители многих российских городов,  историки из зарубежных университетов. А среди его участников - члены-корреспонденты Российской академии наук и Российской академии образования, а также более семидесяти докторов кандидатов наук.

"Революция 1917 года даже спустя сто лет является предметом активного обсуждения как внутри научного сообщества, так и в кругу широкой общественности", - заявил председательствующий на конференции, член-корреспондент РАН, президент Московского городского педагогического университета Виктор Рябов. Его поддержали собравшиеся в зале депутаты Государственной и губернской дум, ректоры вузов, известные самарские историки.

С приветственным словом к участникам конференции обратился вице-губернатор Дмитрий Овчинников. Он рассказал об успехах сферы высшего образования губернии и зачитал приветственный адрес главы региона.

"Объективный анализ событий прошлого возможен только путем объединения усилий представителей всех отраслей - общественных и гуманитарных наук. Наша область накопила значительный опыт эффективного сотрудничества научных школ, культурных и образовательных организаций. Необходимо отметить большую работу, которая ведется в этом направлении руководством высших учебных заведений и Советом ректоров вузов Самарской области. Хочу особо подчеркнуть, что активная позиция Федерального архивного агентства способствовала формированию доброй традиции плодотворного взаимодействия историков и архивистов региона", - говорится в адресе.

Затем выступил председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов. "Объективное изучение событий всех революций в России, Первой мировой и гражданской войн, может дать ответ, как добиться сохранения и дальнейшего развития нашего Отечества. Мы должны помнить уроки прошлого и предотвращать внутренние конфликты, способные спровоцировать острейшие социальные и межнациональные столкновения",  - заявил он.

На конференции выступили депутаты, представители архивной службы, российские и зарубежные ученые. "Должен пройти век, чтобы значимое историческое событие оценивалось не в политической, а в научно-исторической плоскости. И то великое событие, которое произошло сто лет назад, наверное, подошло к этому этапу", - отметила в своем докладе депутат Государственной думы Надежда Колесникова.

Многих заинтересовало выступление профессора Токийского университета Мацузато Кимитаки. Японский ученый не в первый раз приезжает в Самару, и, по его словам, город с каждым приездом меняется в лучшую сторону.

В рамках форума в Самаре прошли также публичные лекции, семинары и встречи историков.

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Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

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