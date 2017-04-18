Участки Ново-Садовой в районе "Алабинской" будут отдавать под благоустройство по частям

Участки ул. Ново-Садовой в районе станции метро "Алабинская" будут отдавать дорожным службам для благоустройства по частям, рассказал генеральный директор "ВТС Метро" Сергей Натальчук на выездном заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи губдумы 18 апреля.
По его словам, уже летом строители начнут постепенно отдавать участки ул. Ново-Садовой дорожным службам для благоустройства, двигаясь от ул. Полевой к ул. Первомайской.
"К 1 сентября Ново-Садовую полностью передадут под благоустройство и к зиме движение будет открыто", — пояснил он.
Для продолжения строительных работ останется только один монтажный проем, через который будут подавать под землю материалы и оборудование. Движению автомобилей он мешать не будет, а на время проведения ЧМ-2018 этот проем будет закрыт.
Напомним, строительство станции "Алабинская" ведется с 2008 года. Десятая станция самарского метрополитена открыта в неполном варианте 1 февраля 2015 года.
На сегодняшний день работает только одна из линий, поэтому движение здесь реверсивное. Поезд приезжает на "Алабинскую", потом тот же состав и по той же линии возвращается на станцию "Юнгородок". Из-за этого привычный интервал ожидания состава увеличился, а ждать поезда приходится дольше. Это происходит потому, что на станции нет камеры съездов, из-за этого прибывающие составы не имеют возможности развернуться.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(