Участки Ново-Садовой в районе "Алабинской" будут отдавать под благоустройство по частям

Участки ул. Ново-Садовой в районе станции метро "Алабинская" будут отдавать дорожным службам для благоустройства по частям, рассказал генеральный директор "ВТС Метро" Сергей Натальчук на выездном заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи губдумы 18 апреля.

По его словам, уже летом строители начнут постепенно отдавать участки ул. Ново-Садовой дорожным службам для благоустройства, двигаясь от ул. Полевой к ул. Первомайской.

"К 1 сентября Ново-Садовую полностью передадут под благоустройство и к зиме движение будет открыто", — пояснил он.

Для продолжения строительных работ останется только один монтажный проем, через который будут подавать под землю материалы и оборудование. Движению автомобилей он мешать не будет, а на время проведения ЧМ-2018 этот проем будет закрыт.

Напомним, строительство станции "Алабинская" ведется с 2008 года. Десятая станция самарского метрополитена открыта в неполном варианте 1 февраля 2015 года.

На сегодняшний день работает только одна из линий, поэтому движение здесь реверсивное. Поезд приезжает на "Алабинскую", потом тот же состав и по той же линии возвращается на станцию "Юнгородок". Из-за этого привычный интервал ожидания состава увеличился, а ждать поезда приходится дольше. Это происходит потому, что на станции нет камеры съездов, из-за этого прибывающие составы не имеют возможности развернуться.