16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Участки Ново-Садовой в районе "Алабинской" будут отдавать под благоустройство по частям С 1 июля в Самарской области повысятся тарифы на коммунальные услуги На участке Ново-Садовой на все лето ограничат парковку автотранспорта В Самаре подвели итоги субботника, прошедшего 15 апреля МП "Благоустройство" в судебном порядке оспорит претензии прокуратуры по провалу асфальта

ЖКХ и благоустройство Общество

Участки Ново-Садовой в районе "Алабинской" будут отдавать под благоустройство по частям

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 19
Версия для печати

Участки ул. Ново-Садовой в районе станции метро "Алабинская" будут отдавать дорожным службам для благоустройства по частям, рассказал генеральный директор "ВТС Метро" Сергей Натальчук на выездном заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи губдумы 18 апреля.

По его словам, уже летом строители начнут постепенно отдавать участки ул. Ново-Садовой дорожным службам для благоустройства, двигаясь от ул. Полевой к ул. Первомайской.

"К 1 сентября Ново-Садовую полностью передадут под благоустройство и к зиме движение будет открыто", — пояснил он.

Для продолжения строительных работ останется только один монтажный проем, через который будут подавать под землю материалы и оборудование. Движению автомобилей он мешать не будет, а на время проведения ЧМ-2018 этот проем будет закрыт.

Напомним, строительство станции "Алабинская" ведется с 2008 года. Десятая станция самарского метрополитена открыта в неполном варианте 1 февраля 2015 года.

На сегодняшний день работает только одна из линий, поэтому движение здесь реверсивное. Поезд приезжает на "Алабинскую", потом тот же состав и по той же линии возвращается на станцию "Юнгородок". Из-за этого привычный интервал ожидания состава увеличился, а ждать поезда приходится дольше. Это происходит потому, что на станции нет камеры съездов, из-за этого прибывающие составы не имеют возможности развернуться.

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

дань здоровому образу жизни
следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
Всего проголосовало: 362
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Светлана ЕЛИЗАРОВА 08 апреля 2017 21:06 Появились списки с адресами домов, признанных аварийными

Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!

Надежда Рязанова 23 марта 2017 12:40 Власти Самары планируют в три раза сократить количество управляющих компаний

Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!

Екатерина Баннова 20 февраля 2017 18:49 На проспекте Металлургов в Самаре проводят плановый ремонт участка теплосети

Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!

Дмитрий Лакоценин 19 февраля 2017 11:10 Прокуратура разберется в причинах коммунальной аварии, оставившей без воды Красноглинский район

Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 11:03 Произошла крупная утечка на водоводе, снабжающем питьевой водой Мехзавод и Крутые Ключи

Где тонко, там и рвется(

Фото на сайте

Олег Фурсов посетил четвертую очередь набережной Самары

Олег Фурсов посетил четвертую очередь набережной Самары

Олег Фурсов посетил несколько дворов Советского района

Олег Фурсов посетил несколько дворов Советского района

Из парка Металлургов выселяют конюшню и приют для животных

Из парка Металлургов выселяют конюшню и приют для животных

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30