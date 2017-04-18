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Начался прием заявок на конкурс по предоставлению грантов президента РФ на развитие гражданского общества

МОСКВА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 апреля, в России стартовал первый конкурс по выбору грантов для некоммерческих неправительственных организаций, которые участвуют в развитии институтов гражданского общества, реализуют социально значимые проекты, в том числе в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

Всего конкурсов будет два, и по их результатам НКО в 2017 г. получат 4,32 млрд. руб. из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение 3 апреля подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Проведение конкурсов и предоставление грантов президента РФ поручено Фонду президентских грантов.

Прием заявок открывается с 10:00 (по московскому времени) 17 апреля 2017 г. и завершается в 23:30 (по московскому времени) 31 мая 2017 г. Результаты будут объявлены 31 июля.

В этому году среди важных особенностей конкурсов — отмена бумажной формы заявки (только в в электронной форме, через личный кабинет на интернет-портале (http://президентскиегранты.рф).

Также упрощена процедура подготовки заявки и сбора документации: все документы предоставляются исключительно в виде электронных копий, необходимость предоставления ряда документов отменена. Вся отчетность организациями-победителями будет сдаваться в электронной форме.

Консультации по подготовке заявок можно получить в консультационно-методическом центре СОНКО Самарской области по адресу г. Самара, ул. Часовая, 6, 3-й подъезд, к.201 с 10:00 до 17:00 часов, тел. (846) 333-25-08, povolzje@povolzje.ru

В 2016 г. в соответствии с распоряжением президента РФ состоялись конкурсы государственной поддержки НКО: на четыре конкурса президентских грантов от Самарской области было подано 350 заявок, победили — 27 проектов на сумму более 42 млн рублей. По количеству победителей и сумме выигранных средств это  один из лучших результатов по субъектам РФ.

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