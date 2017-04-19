В Самаре 52 человека тушили пожар в квартире на ул. Карбышева

Во вторник, 18 апреля, в 20:39 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в доме по ул. Карбышева в Советском районе Самары, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 5 кв. м. В их тушении участвовали 52 человека, которые использовали 19 единиц техники.

Пожар был локализован в 21:01, а через семь минут полностью ликвидирован. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.