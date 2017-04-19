В Самаре 52 человека тушили пожар в квартире на ул. Карбышева

Во вторник, 18 апреля, в 20:39 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в доме по ул. Карбышева в Советском районе Самары, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 5 кв. м. В их тушении участвовали 52 человека, которые использовали 19 единиц техники.
Пожар был локализован в 21:01, а через семь минут полностью ликвидирован. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора