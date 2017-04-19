Ранее судимый самарец поссорился с приятелем и ударил его ножом

Сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Самары, подозреваемого в нанесении ножевого ранения своему приятелю, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В отдел полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре из медицинского учреждения поступила информация о доставлении с ножевым ранением молодого человека. Для выяснения подробностей правоохранители выехали по вызову.

В ходе работы полицейские установили личность пострадавшего. Им оказался 24-летний житель Самары. Стражи правопорядка выяснили, что ножевое ранение он получил в одной из квартир дома, расположенного на пр. Карла Маркса. По данному адресу выехала следственно-оперативная группа. По прибытию на место сотрудники органов внутренних дел осмотрели помещение, изъяли необходимые материалы, в том числе, предполагаемое орудие преступления — нож. При выяснении подробностей было установлено, что в тот день из квартиры доносился шум и слышались крики. При отработке данной информации сотрудники полиции выяснили, что 16 апреля днем пострадавший находился в данной квартире. С ним же там был и его знакомый. По предварительной версии, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 28-летний приятель потерпевшего схватил нож и ударил им своего оппонента.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело. По данным полиции, предполагаемый злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и угона. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Ведется следствие.