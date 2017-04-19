В Самаре на ул. Ново-Садовой из-за технической неисправности остановился трамвай

В среду, 19 апреля, в 9:47 на ул. Ново-Садовой в районе остановки "Госуниверситет" из-за поломки колеса остановился трамвай 22-го маршрута, следовавший в направлении ул. Галактионовской, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.

В ТТУ так же отметили, что на место происшествия выехала бригада ремонтников, которые будут устанавливать причину поломки и принимать соответствующие меры. Во время происшествия никто не пострадал.