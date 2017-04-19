В Самаре на ул. Ново-Садовой из-за технической неисправности остановился трамвай

В среду, 19 апреля, в 9:47 на ул. Ново-Садовой в районе остановки "Госуниверситет" из-за поломки колеса остановился трамвай 22-го маршрута, следовавший в направлении ул. Галактионовской, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.
В ТТУ так же отметили, что на место происшествия выехала бригада ремонтников, которые будут устанавливать причину поломки и принимать соответствующие меры. Во время происшествия никто не пострадал.
Последние комментарии
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!