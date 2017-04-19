В Самаре, 20 апреля, в 11.00 в Дворце детского и юношеского творчества состоится финал областного поэтического чемпионата, сообщила пресс-служба областного министерства культуры.
В отборочных турах приняли участие 64 школьные поэтические команды, по итогам вышел сборник стихов участников "Виват, чемпионат!".
13 апреля состоялся полуфинал областного поэтического чемпионата, по итогам которого в финал вышли 6 команд:
- "Хорей" (ГБОУ СОШ с. Бобровка, Кинельский район);
- "Второе дыхание" (МБОУ СОШ № 145, Самара);
- "Провинциалы" (ГБОУ СОШ № 2 п. г. т. Суходол, Сергиевский район);
- "Поэты с кометы" (МБОУ СОШ № 166, Самара);
- "Лира" (ГБОУ СОШ № 11, Кинель);
- Lumen Aeternum (МБОУ СОШ № 120, Самара).
Победители областного поэтического чемпионата будут награждены дипломами министерства образования и науки Самарской области и ценными призами.
Последние комментарии
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.
он до сих пор работает с детьми? прошу внимания педагогов и родителей, и правоохранительных органов! его нельзя к детям подпускать! он педофил! мы ездили с классом в турпоездку на 3 суток под его руководством (это было более 20 лет назад), и он ко мне приставал! я была слишком труслива, чтоб рассказать об этом кому-нибудь((