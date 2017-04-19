В Самаре, 20 апреля, в 11.00 в Дворце детского и юношеского творчества состоится финал областного поэтического чемпионата, сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

В отборочных турах приняли участие 64 школьные поэтические команды, по итогам вышел сборник стихов участников "Виват, чемпионат!". 13 апреля состоялся полуфинал областного поэтического чемпионата, по итогам которого в финал вышли 6 команд: "Хорей" (ГБОУ СОШ с. Бобровка, Кинельский район); "Второе дыхание" (МБОУ СОШ № 145, Самара); "Провинциалы" (ГБОУ СОШ № 2 п. г. т. Суходол, Сергиевский район); "Поэты с кометы" (МБОУ СОШ № 166, Самара); "Лира" (ГБОУ СОШ № 11, Кинель); Lumen Aeternum (МБОУ СОШ № 120, Самара). Победители областного поэтического чемпионата будут награждены дипломами министерства образования и науки Самарской области и ценными призами.