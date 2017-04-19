"Треугольник" покажет премьеру фильма режиссера Джеймса Грэя "Затерянный город Z"

Клуб любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" (ЦРК "Художественный") 27 апреля в 19:00 приглашает на кинолекторий "Мировые премьеры" и премьерный показ фильма режиссера Джеймса Грэя "Затерянный город Z", сообщила пресс-служба Агентства социокультурных технологий.
Американский приключенческий исторический боевик "Затерянный город Z" создан культовым в среде европейских синефилов американским режиссером и сценаристом Джеймом Грэем по одноименной книге Дэвида Гранна. За режиссером вот уже много лет следует слава "нового Скорсезе". Картины Грэя четырежды входили в основную конкурсную программу Каннского смотра, он обладатель "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля.
"Затерянный город Z" — самая крупная работа режиссера. Премьера фильма состоялась 15 октября 2016 г. на кинофестивале в Нью-Йорке. Фильм рассказывает историю британского исследователя Перси Фосетта (Чарли Ханнэм), который путешествует по Амазонии на заре 20 века и обнаруживает доказательства ранее неизвестной, развитой цивилизации, когда-то населявшей этот регион.
Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный Город Z. В 1925 г. экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках Города Z.
Ведущий вечера: художественный руководитель Клуба любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник", киновед — Роман Черкасов.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?