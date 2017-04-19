"Треугольник" покажет премьеру фильма режиссера Джеймса Грэя "Затерянный город Z"

Клуб любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" (ЦРК "Художественный") 27 апреля в 19:00 приглашает на кинолекторий "Мировые премьеры" и премьерный показ фильма режиссера Джеймса Грэя "Затерянный город Z", сообщила пресс-служба Агентства социокультурных технологий.

Американский приключенческий исторический боевик "Затерянный город Z" создан культовым в среде европейских синефилов американским режиссером и сценаристом Джеймом Грэем по одноименной книге Дэвида Гранна. За режиссером вот уже много лет следует слава "нового Скорсезе". Картины Грэя четырежды входили в основную конкурсную программу Каннского смотра, он обладатель "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля.

"Затерянный город Z" — самая крупная работа режиссера. Премьера фильма состоялась 15 октября 2016 г. на кинофестивале в Нью-Йорке. Фильм рассказывает историю британского исследователя Перси Фосетта (Чарли Ханнэм), который путешествует по Амазонии на заре 20 века и обнаруживает доказательства ранее неизвестной, развитой цивилизации, когда-то населявшей этот регион.

Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный Город Z. В 1925 г. экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках Города Z.

Ведущий вечера: художественный руководитель Клуба любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник", киновед — Роман Черкасов.