МегаФон наградил самого активного интернет-пользователя

Жительница Новокуйбышевска Олеся Румянцева стала победителем акции "Спасибо от МегаФона" в номинации "Самый активный интернет-пользователь". В благодарность за использование услуг и верность оператору она получила в подарок смартфон HTC Desire.

Возможность получить смартфон в подарок в рамках акции "Спасибо от МегаФона" имеет каждый клиент оператора, подключившийся к нему пять и более лет назад, а также абоненты, активно пользующиеся голосовой связью и скоростным мобильным Интернетом на телефоне или смартфоне. Все, что требуется для участия, — ответить согласием на пригласительное SMS от оператора. Среди тех, кто прислал такое сообщение, ежемесячно определяются лидеры по абонентскому стажу, объему голосового и интернет-трафика.

Первым победителем по итогам марта стала Ольга Миронова из Тольятти, которая подключилась к МегаФону 15 лет назад — она получила смартфон в номинации "Самый верный абонент". А самым активным интернет-пользователем месяца признана жительница Новокуйбышевска Олеся Румянцева. За последний год она скачала более 500 гигабайт интернет-трафика. Олеся — фрилансер, часто бывает в областной столице по работе, постоянно использует мобильный Интернет. Абонентом оператора является с 2006 года и считает, что именно у МегаФона лучшие скорости доступа. Вся семья Олеси также пользуется услугами этого оператора.

"Мы сделали очень многое для того, чтобы абоненты были удовлетворены скоростями мобильного Интернета. Во всех городах и райцентрах Самарской области работает скоростная сеть 4G МегаФона, а в областном центре — LTE-Advanced со скоростями до 225 Мбит/с. Это позволяет комфортно работать в любом удобном месте, что и оценил наш клиент. В этом месяце в рамках акции "Спасибо от МегаФона" мы наградим еще одного абонента — лидера по голосовому трафику", — говорит директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко.