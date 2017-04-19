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Сотовая связь Транспорт и связь

МегаФон наградил самого активного интернет-пользователя

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Новокуйбышевска Олеся Румянцева стала победителем акции "Спасибо от МегаФона" в номинации "Самый активный интернет-пользователь". В благодарность за использование услуг и верность оператору она получила в подарок смартфон HTC Desire.

Возможность получить смартфон в подарок в рамках акции "Спасибо от МегаФона" имеет каждый клиент оператора, подключившийся к нему пять и более лет назад, а также абоненты, активно пользующиеся голосовой связью и скоростным мобильным Интернетом на телефоне или смартфоне. Все, что требуется для участия, — ответить согласием на пригласительное SMS от оператора. Среди тех, кто прислал такое сообщение, ежемесячно определяются лидеры по абонентскому стажу, объему голосового и интернет-трафика.

Первым победителем по итогам марта стала Ольга Миронова из Тольятти, которая подключилась к МегаФону 15 лет назад — она получила смартфон в номинации "Самый верный абонент". А самым активным интернет-пользователем месяца признана жительница Новокуйбышевска Олеся Румянцева. За последний год она скачала более 500 гигабайт интернет-трафика. Олеся — фрилансер, часто бывает в областной столице по работе, постоянно использует мобильный Интернет. Абонентом оператора является с 2006 года и считает, что именно у МегаФона лучшие скорости доступа. Вся семья Олеси также пользуется услугами этого оператора.

"Мы сделали очень многое для того, чтобы абоненты были удовлетворены скоростями мобильного Интернета. Во всех городах и райцентрах Самарской области работает скоростная сеть 4G МегаФона, а в областном центре — LTE-Advanced со скоростями до 225 Мбит/с. Это позволяет комфортно работать в любом удобном месте, что и оценил наш клиент. В этом месяце в рамках акции "Спасибо от МегаФона" мы наградим еще одного абонента — лидера по голосовому трафику", — говорит директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко.

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

дань здоровому образу жизни
следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
Всего проголосовало: 362
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Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 20:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 18:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 13:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 22:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 23:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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