По итогам марта Самара вошла в тройку городов-лидеров по объему скачанного трафика на вокзалах

По итогам марта 2017 г. Самара вошла в число городов-лидеров по объему скачанного трафика Wi-Fi на вокзалах. Такие данные опубликовала компания "ТрансТелеКом".
Статистику подсчитали среди 107 железнодорожных вокзалов страны, обеспеченных бесплатным доступом к сети Wi-Fi. Выяснилось, что в марте больше всего трафика через Wi-Fi скачали пассажиры в Москве (Ленинградский, Курский, Ярославский, Казанский и Павелецкий вокзалы) — 40,1 Тбайт, в Чите — 6,8 Тбайт, и Самаре — 6,5 Тбайт.
Также в числе лидеров отмечены Ростов-на-Дону — 6,4 Тбайт, Краснодар — 5,5 Тбайт и Уфа — 5,2 Тбайт. При этом самым "горячим" временем активности в сети стали выходные дни и дни школьных каникул.
"Больше всего пользователей Wi-Fi соединением было зарегистрировано на вокзалах Москвы (больше 162 тыс. человек), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Новосибирска. Только с начала 2017 года новыми пользователями Wi-Fi на вокзалах стали более полумиллиона человек, ежемесячно к беспроводному доступу подключаются около 150 тыс. пассажиров", — отмечается в релизе.
Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, необходимо лишь единожды пройти авторизацию, в дальнейшем устройство пассажира будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале, где есть Wi-Fi.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???