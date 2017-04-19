По итогам марта Самара вошла в тройку городов-лидеров по объему скачанного трафика на вокзалах

По итогам марта 2017 г. Самара вошла в число городов-лидеров по объему скачанного трафика Wi-Fi на вокзалах. Такие данные опубликовала компания "ТрансТелеКом".

Статистику подсчитали среди 107 железнодорожных вокзалов страны, обеспеченных бесплатным доступом к сети Wi-Fi. Выяснилось, что в марте больше всего трафика через Wi-Fi скачали пассажиры в Москве (Ленинградский, Курский, Ярославский, Казанский и Павелецкий вокзалы) — 40,1 Тбайт, в Чите — 6,8 Тбайт, и Самаре — 6,5 Тбайт.

Также в числе лидеров отмечены Ростов-на-Дону — 6,4 Тбайт, Краснодар — 5,5 Тбайт и Уфа — 5,2 Тбайт. При этом самым "горячим" временем активности в сети стали выходные дни и дни школьных каникул.

"Больше всего пользователей Wi-Fi соединением было зарегистрировано на вокзалах Москвы (больше 162 тыс. человек), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Новосибирска. Только с начала 2017 года новыми пользователями Wi-Fi на вокзалах стали более полумиллиона человек, ежемесячно к беспроводному доступу подключаются около 150 тыс. пассажиров", — отмечается в релизе.

Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, необходимо лишь единожды пройти авторизацию, в дальнейшем устройство пассажира будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале, где есть Wi-Fi.