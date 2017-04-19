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Интернет Транспорт и связь

По итогам марта Самара вошла в тройку городов-лидеров по объему скачанного трафика на вокзалах

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам марта 2017 г. Самара вошла в число городов-лидеров по объему скачанного трафика Wi-Fi на вокзалах. Такие данные опубликовала компания "ТрансТелеКом".

Статистику подсчитали среди 107 железнодорожных вокзалов страны, обеспеченных бесплатным доступом к сети Wi-Fi. Выяснилось, что в марте больше всего трафика через Wi-Fi скачали пассажиры в Москве (Ленинградский, Курский, Ярославский, Казанский и Павелецкий вокзалы) — 40,1 Тбайт, в Чите — 6,8 Тбайт, и Самаре — 6,5 Тбайт.

Также в числе лидеров отмечены Ростов-на-Дону — 6,4 Тбайт, Краснодар — 5,5 Тбайт и Уфа — 5,2 Тбайт. При этом самым "горячим" временем активности в сети стали выходные дни и дни школьных каникул.

"Больше всего пользователей Wi-Fi соединением было зарегистрировано на вокзалах Москвы (больше 162 тыс. человек), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Новосибирска. Только с начала 2017 года новыми пользователями Wi-Fi на вокзалах стали более полумиллиона человек, ежемесячно к беспроводному доступу подключаются около 150 тыс. пассажиров", — отмечается в релизе.

Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, необходимо лишь единожды пройти авторизацию, в дальнейшем устройство пассажира будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале, где есть Wi-Fi.

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альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 13:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 20:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 13:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 20:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 11:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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