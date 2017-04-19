АвтоВАЗ зарегистрировал дополнительный выпуск ценных бумаг

ПАО "АвтоВАЗ" сообщает о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Информация об этом размещена на портале раскрытия информации.
Согласно опубликованным данным, речь идет о выпуске акций дополнительно к ценным бумагам с гомномером 1-07-00002-А от 4 сентября 2007 года. 10 ноября 2016 г. по отношению к указанному выпуску уже был зарегистрирован дополнительный выпуск без присвоения индивидуального номера/кода.
А 17 апреля 2017 г. был зарегистрирован допвыпуск ценных бумаг с госномером 1-07-00002-A-005D.
Всего предполагается размещение 9,25 млрд ценных бумаг номинальной стоимостью 5 руб. каждая и ценой размещения в 10,3 рубля.
Бумаги будут размещаться путем закрытой подписки. В числе потенциального приобретателя назван Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.).
Бумаги должны быть размещены за год.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.