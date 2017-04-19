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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ зарегистрировал дополнительный выпуск ценных бумаг

ТОЛЬЯТТИ. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "АвтоВАЗ" сообщает о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Информация об этом размещена на портале раскрытия информации.

Согласно опубликованным данным, речь идет о выпуске акций дополнительно к ценным бумагам с гомномером 1-07-00002-А от 4 сентября 2007 года. 10 ноября 2016 г. по отношению к указанному выпуску уже был зарегистрирован дополнительный выпуск без присвоения индивидуального номера/кода.
А 17 апреля 2017 г. был зарегистрирован допвыпуск ценных бумаг с госномером 1-07-00002-A-005D.

Всего предполагается размещение 9,25 млрд ценных бумаг номинальной стоимостью 5 руб. каждая и ценой размещения в 10,3 рубля.

Бумаги будут размещаться путем закрытой подписки. В числе потенциального приобретателя назван Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.).

Бумаги должны быть размещены за год.

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Последние комментарии

Alexander Plastovec 29 августа 2016 09:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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В процентах все выглядит очень хорошо.

Алексей 25 августа 2014 16:33 На ММАС-2014 АвтоВАЗ проведет круглый стол по развитию российского автопрома

На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.

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