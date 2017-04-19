АвтоВАЗ зарегистрировал дополнительный выпуск ценных бумаг

ПАО "АвтоВАЗ" сообщает о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Информация об этом размещена на портале раскрытия информации.

Согласно опубликованным данным, речь идет о выпуске акций дополнительно к ценным бумагам с гомномером 1-07-00002-А от 4 сентября 2007 года. 10 ноября 2016 г. по отношению к указанному выпуску уже был зарегистрирован дополнительный выпуск без присвоения индивидуального номера/кода.

А 17 апреля 2017 г. был зарегистрирован допвыпуск ценных бумаг с госномером 1-07-00002-A-005D.

Всего предполагается размещение 9,25 млрд ценных бумаг номинальной стоимостью 5 руб. каждая и ценой размещения в 10,3 рубля.

Бумаги будут размещаться путем закрытой подписки. В числе потенциального приобретателя назван Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.).

Бумаги должны быть размещены за год.