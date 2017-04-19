В Самаре парень упал с пятого этажа

Во вторник, 18 апреля, примерно в 19:30, по предварительным данным, с пятого этажа дома по ул. Алма-Атинской в Самаре упал 23-летний молодой человек, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, пострадавший получил серьезные травмы, в том числе перелом бедра, таза, травму головы и живота. Прибывшие на место происшествия врачи самарской "скорой" оказали ему помощь и принимая меры, чтобы спасти пострадавшему жизнь, а также доставили его в лечебное учреждение.