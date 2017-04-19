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Муниципалитеты Власть и политика

Исаклинский район вновь возглавил Валерий Ятманкин

ИСАКЛЫ. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 апреля, на внеочередном заседании собрания представителей Исаклинского района главой муниципалитета был избран Валерий Ятманкин.

Фото: Юлия Рубцова

Конкурс на замещение должности главы муниципального образования был объявлен 13 марта. Процедура носила плановый характер: накануне, 12 марта, у действующего главы Исаклинского района Валерия Ятманкина истек срок полномочий.

Документы от кандидатов принимались с 20 марта по 10 апреля.

По результатам итогового собеседования с претендентами конкурсная комиссия, состоящая из представителей правительства Самарской области и депутатов собрания представителей, остановилась на двух кандидатурах.

Депутатам для голосования были рекомендованы бывший руководитель аппарата администрации района, а ныне аналитик обособленного подразделения "Исаклинское" ГКУ СО "ИКАСО" Игорь Моторин и Валерий Ятманкин.

Собрание представителей отдало предпочтение Валерию Ятманкину, который возглавляет муниципалитет с сентября 2007 года. После произнесения торжественной клятвы он официально стал высшим должностным лицом Исаклинского района.

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