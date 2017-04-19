Мигранта задержали в Самаре по подозрению в краже машины от соборной мечети

Самарские полицейские задержали подозреваемого в краже машины.

Серебристая Lada Kalina пропала с парковки у Самарской соборной мечети на ул. Стара-Загора вечером 17 апреля. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

По данным источника в правоохранительных органах, 19 апреля сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего гражданина Таджикистана, проживающего в Самарской области без регистрации.

Признает ли он вину, пока не ясно. Молодого человека проверяют на причастность к другим преступлениям. Украденную машину пока не нашли.