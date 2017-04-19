По факту гибели полугодовалой девочки в больнице им. Семашко возбудили уголовное дело

В Промышленном отделе СУ СК России по Самарской области возбудили уголовное дело по факту смерти полугодовалой Арины Х. 25 февраля 2017 года.

Напомним, по словам родителей, девочке плохо стало вечером 24 февраля. Когда началась рвота, вызвали "скорую помощь", маму с ребенком привезли сначала в первую городскую больницу, откуда их своим ходом перенаправили в больницу им. Семашко. Там лишь в 9:30 25 февраля медсестра сделала ребенку укол, вскоре младенцу стало совсем плохо, девочку забрали в реанимацию, а в 11:30 констатировали ее смерть.

Родители считают, что ребенка можно было бы спасти, прояви медики чуть больше усердия и сострадания, поэтому написали заявление в прокуратуру с просьбой проверить, насколько профессионально действовали врачи. Из прокуратуры материалы передали в СУ СК РФ по Самарской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

"14 апреля уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — сообщила зампрокурора Промышленного района Ольга Иерусалимова. — Решение по делу еще не принято, ход расследования мы держим на контроле".