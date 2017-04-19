Боксеры тольяттинской школы "Ринг" выиграли первенство ПФО

В городе Стерлитамак, с 10 по 16 апреля, проходило первенство Приволжского федерального округа по боксу среди юношей. В нем приняли участие 280 боксеров из 14 регионов РФ. Соревнования были отборочными к первенству России по боксу среди юношей.

Золото и путевку на первенство России завоевали спортсмены школы бокса олимпийского резерва "Ринг" Евгений Лаврин в весовой категории 59 кг (тренеры Е. А. Усольцев, И.А. Сидоренков) и Кирилл Дудников в весовой категории 76 кг (тренеры А. В. Трошин, Е. А. Астраханский, А.А. Маменков), сообщает министерство спорта Самарской области.