Боксеры тольяттинской школы "Ринг" выиграли первенство ПФО

В городе Стерлитамак, с 10 по 16 апреля, проходило первенство Приволжского федерального округа по боксу среди юношей. В нем приняли участие 280 боксеров из 14 регионов РФ. Соревнования были отборочными к первенству России по боксу среди юношей.
Золото и путевку на первенство России завоевали спортсмены школы бокса олимпийского резерва "Ринг" Евгений Лаврин в весовой категории 59 кг (тренеры Е. А. Усольцев, И.А. Сидоренков) и Кирилл Дудников в весовой категории 76 кг (тренеры А. В. Трошин, Е. А. Астраханский, А.А. Маменков), сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?