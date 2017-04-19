Самарец получил более шести лет колонии за хранение и сбыт героина

Кировский районный суд Самары рассмотрел уголовное дело Алексея Вирясова, которого обвиняли в приобретении, хранении и сбыте наркотика в значительном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В январе 2017 г. возле дома на ул. Строителей мужчина продал местному жителю 0,25 г героина, после чего его задержали. Кроме того, при досмотре у него нашли еще 1,03 г наркотика.

Суд приговорил Вирясова к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.