"Ростелеком" и ПФР организовали Третий Всероссийский конкурс "Спасибо интернету 2017"

19 апреля 2017 г. начался прием работ на III Всероссийский конкурс "Спасибо интернету 2017", организованный ПАО "Ростелеком" и Пенсионным фондом России.
Участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы.
Номинации конкурса:
- Портал gosuslugi.ru: мой опыт;
- Мои интернет-достижения;
- Интернет-предприниматель, интернет–работодатель;
- Интернет-краевед;
- Интернет-путешественник.
Цели конкурса:
- Популяризация обучения работе в сети интернет;
- Формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
- Определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
- Выявление наиболее активных регионов;
- Продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.
Конкурсные работы будут приниматься с 19 апреля по 9 октября 2017 года, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2017 г.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу — эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО "Ростелеком", Пенсионного Фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???