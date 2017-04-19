"Ростелеком" и ПФР организовали Третий Всероссийский конкурс "Спасибо интернету 2017"

19 апреля 2017 г. начался прием работ на III Всероссийский конкурс "Спасибо интернету 2017", организованный ПАО "Ростелеком" и Пенсионным фондом России.

Участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы.

Номинации конкурса:

Портал gosuslugi.ru: мой опыт;

Мои интернет-достижения;

Интернет-предприниматель, интернет–работодатель;

Интернет-краевед;

Интернет-путешественник.

Цели конкурса:

Популяризация обучения работе в сети интернет;

Формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;

Определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;

Выявление наиболее активных регионов;

Продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru

Конкурсные работы будут приниматься с 19 апреля по 9 октября 2017 года, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2017 г.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу — эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО "Ростелеком", Пенсионного Фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.