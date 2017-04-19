16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сколько стоят услуги цифровой телефонии в Самарском регионе "Лаборатория Касперского" нашла способ защитить детей от опасных групп "ВКонтакте" Новый телеканал Spike стал доступен абонентам "Ростелекома" Google судится с самарцем за домен, имя которого отличается от имени домена IT-гиганта на одну букву Кибермошенники придумали новый способ воровства с кредиток

Интернет Транспорт и связь

"Ростелеком" и ПФР организовали Третий Всероссийский конкурс "Спасибо интернету 2017"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати

19 апреля 2017 г. начался прием работ на III Всероссийский конкурс "Спасибо интернету 2017", организованный ПАО "Ростелеком" и Пенсионным фондом России.

Участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы.

Номинации конкурса:

  • Портал gosuslugi.ru: мой опыт;
  • Мои интернет-достижения;
  • Интернет-предприниматель, интернет–работодатель;
  • Интернет-краевед;
  • Интернет-путешественник.

Цели конкурса:

  • Популяризация обучения работе в сети интернет;
  • Формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
  • Определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
  • Выявление наиболее активных регионов;
  • Продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.

Конкурсные работы будут приниматься с 19 апреля по 9 октября 2017 года, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2017 г.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу — эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО "Ростелеком", Пенсионного Фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

дань здоровому образу жизни
следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
Всего проголосовало: 362
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 13:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 20:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 13:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 20:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 11:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

Фото на сайте

Станция метро "Алабинская" может быть запущена по постоянной схеме к концу 2018 г.

Станция метро "Алабинская" может быть запущена по постоянной схеме к концу 2018 г.

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Тоннель под Кировским кольцом

Тоннель под Кировским кольцом

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30