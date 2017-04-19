Жительницу Чапаевска подозревают в даче взятки полицейскому

В Чапаевске правоохранители расследуют уголовное дело 31-летней Олеси Добрыниной, подозреваемой в даче взятки, сообщает областная прокуратура.

Напомним, по версии следствия, в 2017 г. ОЭБ и ПК О МВД по Чапаевску проводили доследственную проверку по факту присвоения директором ООО "Евросеть-Ритейл" Олеси Добрыниной полученные от местного жителя 15 тыс. руб. на оплату кредита. Она не зачислила деньги на счет кредитной организации, а забрала себе.

Во время проверки подозреваемую вызвали в полицию для дачи объяснений. По версии правоохранителей, чтобы избежать уголовной ответственности, женщина в служебном кабинете передала полицейскому 50 тыс. рублей. В итоге ее задержали на месте совершения преступления.