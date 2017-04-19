Жительницу Чапаевска подозревают в даче взятки полицейскому

В Чапаевске правоохранители расследуют уголовное дело 31-летней Олеси Добрыниной, подозреваемой в даче взятки, сообщает областная прокуратура.
Напомним, по версии следствия, в 2017 г. ОЭБ и ПК О МВД по Чапаевску проводили доследственную проверку по факту присвоения директором ООО "Евросеть-Ритейл" Олеси Добрыниной полученные от местного жителя 15 тыс. руб. на оплату кредита. Она не зачислила деньги на счет кредитной организации, а забрала себе.
Во время проверки подозреваемую вызвали в полицию для дачи объяснений. По версии правоохранителей, чтобы избежать уголовной ответственности, женщина в служебном кабинете передала полицейскому 50 тыс. рублей. В итоге ее задержали на месте совершения преступления.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?