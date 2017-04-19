Пассажиры авиарейса Самара - Москва 10 часов ожидали вылета в Курумоче

В среду, 19 апреля, в первой половине дня, из Курумоча на разных самолетах в Москву отправили 43 пассажира, включая одного ребенка, которые должны были вылететь рейсом AFL 1207 Самара — Шереметьево на самолете RRJ-95 авиакомпании "Аэрофлот РА" 18 апреля, в 23:55, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.
Как пояснил помощник прокурора, по предварительным данным, сначала задержка вылета, а потом и отмена рейса произошла по техническим причинам. Обеспечением пассажиров в аэропорту занимались представители авиакомпании.
По словам Максима Ворошилова, утром, пассажиров отмененного рейса отправили в Москву на других рейсовых самолетах. В частности, последние вылетели в 10:14 рейсом AFL 1777.
"По факту десятичасовой задержки вылета Куйбышевская транспортная прокуратура ведет проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение", — подчеркнул Максим Ворошилов.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!