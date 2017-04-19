Пассажиры авиарейса Самара - Москва 10 часов ожидали вылета в Курумоче

В среду, 19 апреля, в первой половине дня, из Курумоча на разных самолетах в Москву отправили 43 пассажира, включая одного ребенка, которые должны были вылететь рейсом AFL 1207 Самара — Шереметьево на самолете RRJ-95 авиакомпании "Аэрофлот РА" 18 апреля, в 23:55, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.

Как пояснил помощник прокурора, по предварительным данным, сначала задержка вылета, а потом и отмена рейса произошла по техническим причинам. Обеспечением пассажиров в аэропорту занимались представители авиакомпании.

По словам Максима Ворошилова, утром, пассажиров отмененного рейса отправили в Москву на других рейсовых самолетах. В частности, последние вылетели в 10:14 рейсом AFL 1777.

"По факту десятичасовой задержки вылета Куйбышевская транспортная прокуратура ведет проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение", — подчеркнул Максим Ворошилов.