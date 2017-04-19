Житель Клявлинского района, забивший до смерти женщину, получил семь с половиной лет колонии

Клявлинский районный суд Самарской области вынес обвинительный приговор Рустаму Шарипову, которого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, у себя дома мужчина во время ссоры с потерпевшей избил женщину, в результате чего она погибла.

Суд приговорил мужчину к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.