Николай Меркушкин: "Работы на стадионе "Самара Арена" ведутся очень интенсивно"

В среду, 19 апреля, губернатор Николай Меркушкин в прямом эфире телеканала "Россия-24-Самара" рассказал об оценке готовности Самары к ЧМ-2018 делегацией ФИФА, полномочным представителем президента в ПФО России Михаилом Бабичем и первым заместителем министра строительства РФ Леонидом Ставицким.

Губернатор подчеркнул: чем ближе чемпионат мира по футболу, тем более пристальное внимание будет приковано к городам, принимающим мундиаль. Так, с 24 апреля процесс в Самаре будет мониторить постоянный представитель Минстроя РФ.

"Мы также в постоянном режиме смотрим, как ведутся работы, связанные со стадионом и прилегающей территорией", — подчеркнул Николай Меркушкин.

Он отметил, что если недавно было отставание от графика и стоял вопрос вплоть до смены подрядчика, то на данный момент ситуация изменилась.

"На сегодня каких-либо опасений нет. Сейчас идет самая сложная работа — монтаж металлоконструкций. Они у нас особенные, и этим наш стадион будет отличаться от других. Работы очень много, и она ведется очень интенсивно. Мы дополнительно дали более двухсот сварщиков, специалистов высокой квалификации, и, что касается сварки консолей, то она пойдет еще быстрее. За полтора месяца эта часть работы будет завершена полностью", — сказал губернатор.

Также он сообщил, что на полтора месяца раньше будет засеяна трава на поле стадиона.

"Если раньше подрядчик говорил, что траву будет сеять в конце июля-начале августа, то сейчас называет другую дату — середина июня. Это вполне устраивает ФИФА", — подчеркнул глава региона и отметил, что готовность Самары к ЧМ высоко оценили полпред президента Михаил Бабич и первый заместитель министра строительства РФ Леонид Ставицкий.

По их словам, по некоторым моментам Самарская область выглядит на фоне других регионов очень хорошо.