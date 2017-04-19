16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Николай Меркушкин: "В этом году проводится большая работа по модернизации системы водоснабжения" Губернатор: "Игроки "Крыльев Советов" добровольно пошли на понижение заработной платы" Николай Меркушкин: "Работы на стадионе "Самара Арена" ведутся очень интенсивно" Губернатор: "Получение ТГУ статуса опорного вуза - знаковое событие" Николай Меркушкин ответит на вопросы в прямом эфире телеканала "Россия 24"

Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "Работы на стадионе "Самара Арена" ведутся очень интенсивно"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 23
Версия для печати

В среду, 19 апреля, губернатор Николай Меркушкин в прямом эфире телеканала "Россия-24-Самара" рассказал об оценке готовности Самары к ЧМ-2018 делегацией ФИФА, полномочным представителем президента в ПФО России Михаилом Бабичем и первым заместителем министра строительства РФ Леонидом Ставицким.

Губернатор подчеркнул: чем ближе чемпионат мира по футболу, тем более пристальное внимание будет приковано к городам, принимающим мундиаль. Так, с 24 апреля процесс в Самаре будет мониторить постоянный представитель Минстроя РФ.

"Мы также в постоянном режиме смотрим, как ведутся работы, связанные со стадионом и прилегающей территорией", — подчеркнул Николай Меркушкин.

Он отметил, что если недавно было отставание от графика и стоял вопрос вплоть до смены подрядчика, то на данный момент ситуация изменилась.

"На сегодня каких-либо опасений нет. Сейчас идет самая сложная работа — монтаж металлоконструкций. Они у нас особенные, и этим наш стадион будет отличаться от других. Работы очень много, и она ведется очень интенсивно. Мы дополнительно дали более двухсот сварщиков, специалистов высокой квалификации, и, что касается сварки консолей, то она пойдет еще быстрее. За полтора месяца эта часть работы будет завершена полностью", — сказал губернатор.

Также он сообщил, что на полтора месяца раньше будет засеяна трава на поле стадиона.

"Если раньше подрядчик говорил, что траву будет сеять в конце июля-начале августа, то сейчас называет другую дату — середина июня. Это вполне устраивает ФИФА", — подчеркнул глава региона и отметил, что готовность Самары к ЧМ высоко оценили полпред президента Михаил Бабич и первый заместитель министра строительства РФ Леонид Ставицкий.

По их словам, по некоторым моментам Самарская область выглядит на фоне других регионов очень хорошо.

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

дань здоровому образу жизни
следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
Всего проголосовало: 362
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:42 Николай Меркушкин: "Подвиг Героев Отечества невозможно переоценить"

Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

Группа СИНКО 08 апреля 2016 10:06 Николай Меркушкин ознакомился с работой СХП "Кармала" Кошкинского района, которое дает свыше 50 центнеров с га

озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

ОЛЕГ Деев 03 августа 2015 20:35 Жорес Алферов: "Гагарин-центр" должен быть создан под конкретные задачи"

по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

Фото на сайте

Губернатор поздравил жителей области с Днем космонавтики

Губернатор поздравил жителей области с Днем космонавтики

В Самаре состоялся форум, посвященный празднованию юбилеев ветеранских организаций

В Самаре состоялся форум, посвященный празднованию юбилеев ветеранских организаций

Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30