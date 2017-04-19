Губернатор: "Игроки "Крыльев Советов" добровольно пошли на понижение заработной платы"

В среду, 19 апреля, в студии ГТРК "Самара" губернатор Николай Меркушкин в прямом эфире в рамках программы "Главная тема" отвечает на вопросы жителей региона. Накануне 75-летия ФК "Крылья Советов" одним из первых вопросов прозвучал от телезрителей о поддержке любимого клуба.
"Сейчас главная задача — сохранить место в премьер-лиге. Понятно, что в первой половине сезона команда провалилась. Здесь много факторов повлияло на это. Но я уверен, что у "Крыльев Советов" есть все возможности подниматься в турнирной таблице как в этом сезоне, так и в следующем", — сказал Николай Меркушкин.
Глава региона добавил, что в следующем сезоне бюджет команды составит около 1 млрд рублей, тогда как ранее он составлял 1,4 млрд рублей.
"Это очень важно в сложившейся экономической ситуации, и "Крылья" будут играть за эти деньги. Многие игроки, например, Сергей Корниленко, добровольно пошли на понижение заработной платы. Я уверен, что в будущем команда будет играть еще лучше", — подчеркнул Николай Меркушкин.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.