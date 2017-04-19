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Губернатор Власть и политика

Губернатор: "Игроки "Крыльев Советов" добровольно пошли на понижение заработной платы"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 апреля, в студии ГТРК "Самара" губернатор Николай Меркушкин в прямом эфире в рамках программы "Главная тема" отвечает на вопросы жителей региона. Накануне 75-летия ФК "Крылья Советов" одним из первых вопросов прозвучал от телезрителей о поддержке любимого клуба.

 "Сейчас главная задача — сохранить место в премьер-лиге. Понятно, что в первой половине сезона команда провалилась. Здесь много факторов повлияло на это. Но я уверен, что у "Крыльев Советов" есть все возможности подниматься в турнирной таблице как в этом сезоне, так и в следующем", — сказал Николай Меркушкин.

Глава региона добавил, что в следующем сезоне бюджет команды составит около 1 млрд рублей, тогда как ранее он составлял 1,4 млрд рублей.

"Это очень важно в сложившейся экономической ситуации, и "Крылья" будут играть за эти деньги. Многие игроки, например, Сергей Корниленко, добровольно пошли на понижение заработной платы. Я уверен, что в будущем команда будет играть еще лучше", — подчеркнул Николай Меркушкин.  

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