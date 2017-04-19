Николай Меркушкин: "В этом году проводится большая работа по модернизации системы водоснабжения"

В среду, 19 апреля, в ходе прямого эфира в программе "Главная тема" на телеканале "Россия 24" губернатор Николай Меркушкин ответил на вопросы телезрителей.

Так, жительница региона Светлана Кучерова обратилась к главе региона по вопросу необоснованных нормативов потребления воды в Самаре.

"Вопрос нормативов мы будем изучать. У нас большая совместная программа по модернизации водоканала. Уже в этом году будет много сделано, в разы больше будет переложено труб для того, чтобы через 3-4 года в городе была бы современная система водообеспечения людей", — рассказал глава региона.

Также губернатор напомнил, что в целом в Самарской области были завышены нормативы практически на все коммунальные ресурсы.

Следующий вопрос, который передал ведущий главе региона, был задан Анной Хохловой и касался рентабельности речных перевозок. Зрительница предложила привлекать в сферу частных перевозчиков, что позволило бы снизить цены на билеты.

Николай Меркушкин ответил, что ранее на работу частных перевозчиков в правительство области поступало много жалоб.

"Сейчас мы в этой сфере навели порядок, перевозки осуществляет Речпорт. Из бюджета на дотирование перевозок выделяется 67 млн рублей, это более трети от общих затрат в 130 млн рублей. Проблема в том, что многие частники работают по серым схемам. Тех, кто работают по лицензии, в строгом соответствии с законом, мы готовы пускать, пусть конкурируют и снижают цены", — заявил губернатор.

Также главе региона были переданы предложения от телезрителя по оптимизации дорожного движения. Николай Меркушкин сообщил, что они будут тщательно изучены. "Людям, которые часто ездят, на самом деле виднее и их предложения могут быть ценными для нас", — отметил он.