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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "В этом году проводится большая работа по модернизации системы водоснабжения"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 апреля, в ходе прямого эфира в программе "Главная тема" на телеканале "Россия 24" губернатор Николай Меркушкин ответил на вопросы телезрителей.

Так, жительница региона Светлана Кучерова обратилась к главе региона по вопросу необоснованных нормативов потребления воды в Самаре.

"Вопрос нормативов мы будем изучать. У нас большая совместная программа по модернизации водоканала. Уже в этом году будет много сделано, в разы больше будет переложено труб для того, чтобы через 3-4 года в городе была бы современная система водообеспечения людей", — рассказал глава региона.
Также губернатор напомнил, что в целом в Самарской области были завышены нормативы практически на все коммунальные ресурсы.

Следующий вопрос, который передал ведущий главе региона, был задан Анной Хохловой и касался рентабельности речных перевозок. Зрительница предложила привлекать в сферу частных перевозчиков, что позволило бы снизить цены на билеты.

Николай Меркушкин ответил, что ранее на работу частных перевозчиков в правительство области поступало много жалоб.

"Сейчас мы в этой сфере навели порядок, перевозки осуществляет Речпорт. Из бюджета на дотирование перевозок выделяется 67 млн рублей, это более трети от общих затрат в 130 млн рублей. Проблема в том, что многие частники работают по серым схемам. Тех, кто работают по лицензии, в строгом соответствии с законом, мы готовы пускать, пусть конкурируют и снижают цены", — заявил губернатор.

Также главе региона были переданы предложения от телезрителя по оптимизации дорожного движения. Николай Меркушкин сообщил, что они будут тщательно изучены. "Людям, которые часто ездят, на самом деле виднее и их предложения могут быть ценными для нас", — отметил он.

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Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

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Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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