Губернатор: Общественные советы микрорайонов будут контролировать деятельность УК, ТСЖ и отвечать за благоустройство

В среду, 19 апреля, в прямом эфире телеканала "Россия 24" в рамках программы "Главная тема" глава региона Николай Меркушкин рассказал о формировании общественных советов микрорайонов (ОСМ) в областной столице.

Сейчас в регионе идет активное реформирование системы общественных советов. В ближайшее время в Самаре полностью сформируются 355 ОСМ.

Каждый общественный совет будет курировать 2,5-3 тыс. человек, в состав одного совета войдут 200-250 человек. Выбирать членов ОСМ будет специально созданный корелляционный совет, в который войдут представители различных сфер: активные жители микрорайона, представители больниц, школ, всех уровней власти, различных предприятий, полиции и других надзорных органов.

Первоочередными задачами ОСМ являются вопросы благоустройства, контроль за сферой ЖКХ, капитальный ремонт, деятельность управляющих компаний и ТСЖ.

"Во всем мире глубина демократии оценивается тем, насколько эффективно работает система местного самоуправления. Если она активна, считается, что это общество в демократическом отношении продвинуто. Три года назад мы приняли решение максимально МСУ довести до людей. По федеральному закону мы сформировали систему, при которой у нас есть городская власть и самостоятельные администрации внутригородских районов. Ниже власть, по закону, мы уже сделать не можем. Но мы решили в каждом микрорайоне создать общественные советы. Важно, что члены советов будут контролировать деятельность управляющих компаний, в том числе утверждать планы на будущий год. Также подрядчики, которые проводят капитальный ремонт домов, без подписи председателя общественного совета при приемке дома деньги не получат", — прокомментировал губернатор.