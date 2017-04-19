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Губернатор Власть и политика

Губернатор: Общественные советы микрорайонов будут контролировать деятельность УК, ТСЖ и отвечать за благоустройство

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 апреля, в прямом эфире телеканала "Россия 24" в рамках программы "Главная тема" глава региона Николай Меркушкин рассказал о формировании общественных советов микрорайонов (ОСМ) в областной столице.

Губернатор: Общественные советы микрорайонов будут контролировать деятельность УК, ТСЖ и отвечать за благоустройство Губернатор: Общественные советы микрорайонов будут контролировать деятельность УК, ТСЖ и отвечать за благоустройство
Фото: Андрей Савельев

Сейчас в регионе идет активное реформирование системы общественных советов. В ближайшее время в Самаре полностью сформируются 355 ОСМ.

Каждый общественный совет будет курировать 2,5-3 тыс. человек, в состав одного совета войдут 200-250 человек. Выбирать членов ОСМ будет специально созданный корелляционный совет, в который войдут представители различных сфер: активные жители микрорайона, представители больниц, школ, всех уровней власти, различных предприятий, полиции и других надзорных органов.

Первоочередными задачами ОСМ являются вопросы благоустройства, контроль за сферой ЖКХ, капитальный ремонт, деятельность управляющих компаний и ТСЖ.

"Во всем мире глубина демократии оценивается тем, насколько эффективно работает система местного самоуправления. Если она активна, считается, что это общество в демократическом отношении продвинуто. Три года назад мы приняли решение максимально МСУ довести до людей. По федеральному закону мы сформировали систему, при которой у нас есть городская власть и самостоятельные администрации внутригородских районов. Ниже власть, по закону, мы уже сделать не можем. Но мы решили в каждом микрорайоне создать общественные советы. Важно, что члены советов будут контролировать деятельность управляющих компаний, в том числе утверждать планы на будущий год. Также подрядчики, которые проводят капитальный ремонт домов, без подписи председателя общественного совета при приемке дома деньги не получат", — прокомментировал губернатор.

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по чаще приезжайте Жорес

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Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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