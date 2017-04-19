Николай Меркушкин: "Бюджет не увеличился, а строим в два-три раза больше"

В среду, 19 апреля, в программе "Главная тема" телеканала "Россия 24-Самара" губернатор Самарской области Николай Меркушкин ответил на актуальные вопросы жителей региона.

Проблема коррупции как во всей стране, так и в нашей губернии входит в тройку самых животрепещущих тем. "Но сегодня, - отметил губернатор, - в Самарской области разворовывается в разы меньше денег, чем пять лет назад".

Борьба с коррупцией идет постоянная. Особенно много денег в Самаре раньше "утекало" через ЖКХ, там и оборот серьезный - около 100 млрд руб. в год. Это впятеро больше, чем идет в губернии на строительство дорог.

"Первый приказ, который мне принесли на подпись, - вспоминает Николай Меркушкин, - это приказ о выделении 4 млрд рублей дотаций управляющим компаниям на подготовку к зиме. Начали разбираться, а оказалось, что УК сознательно наделали заранее долгов (некоторые - по 200-300 млн руб.) и деньги вывели. Конечно, этих денег они не получили. Вот считайте, за пять лет мы миллиардов двадцать сэкономили".

Также власть наводит порядок и в сфере дорожного строительства. Недобросовестные подрядчики могут не рассчитывать на получение денег, если работы выполнены некачественно.

"Такие случаи уже были. Плохо построили? Что ж, не получили 230 миллионов, как это уже было с одной компанией. Руководителей еще двух компаний объявили в розыск за неисполнение своих обязательств", - рассказал губернатор.

Но деньги важны не сами по себе, считает Николай Меркушкин. "Самарский бюджет по объему остался тот же, - подчеркнул губернатор, - а строим в два-три раза больше. Например, за 46 лет в области не было построено ни одного ледового дворца, а за последние несколько лет - 14 ФОКов. Посещаемость - до 1000 человек в день. Строятся школы на тысячу и даже полторы тысячи учеников. Те же дороги - теперь уже не такая злободневная проблема. Но борьба с коррупцией, конечно же, по-прежнему остается одной из главных задач власти".