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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "Бюджет не увеличился, а строим в два-три раза больше"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 апреля, в программе "Главная тема" телеканала "Россия 24-Самара" губернатор Самарской области Николай Меркушкин ответил на актуальные вопросы жителей региона.

Николай Меркушкин: "Бюджет не увеличился, а строим в два-три раза больше" Николай Меркушкин: "Бюджет не увеличился, а строим в два-три раза больше"
Фото: Андрей Савельев

Проблема коррупции как во всей стране, так и в нашей губернии входит в тройку самых животрепещущих тем. "Но сегодня, - отметил губернатор, - в Самарской области разворовывается в разы меньше денег, чем пять лет назад".

Борьба с коррупцией идет постоянная. Особенно много денег в Самаре раньше "утекало" через ЖКХ, там и оборот серьезный - около 100 млрд руб. в год. Это впятеро больше, чем идет в губернии на строительство дорог.

"Первый приказ, который мне принесли на подпись, - вспоминает Николай Меркушкин, - это приказ о выделении 4 млрд рублей дотаций управляющим компаниям на подготовку к зиме. Начали разбираться, а оказалось, что УК сознательно наделали заранее долгов (некоторые - по 200-300 млн руб.) и деньги вывели. Конечно, этих денег они не получили. Вот считайте, за пять лет мы миллиардов двадцать сэкономили".

Также власть наводит порядок и в сфере дорожного строительства. Недобросовестные подрядчики могут не рассчитывать на получение денег, если работы выполнены некачественно.

"Такие случаи уже были. Плохо построили? Что ж, не получили 230 миллионов, как это уже было с одной компанией. Руководителей еще двух компаний объявили в розыск за неисполнение своих обязательств", - рассказал губернатор.

Но деньги важны не сами по себе, считает Николай Меркушкин. "Самарский бюджет по объему остался тот же, - подчеркнул губернатор, - а строим в два-три раза больше. Например, за 46 лет в области не было построено ни одного ледового дворца, а за последние несколько лет - 14 ФОКов. Посещаемость - до 1000 человек в день. Строятся школы на тысячу и даже полторы тысячи учеников. Те же дороги - теперь уже не такая злободневная проблема. Но борьба с коррупцией, конечно же, по-прежнему остается одной из главных задач власти".

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Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

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озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

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по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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