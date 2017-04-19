Николай Меркушкин: "Цена квадратного метра жилья в регионе снизилась на 25%"

В среду, 19 апреля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин стал гостем программы "Главная тема" на канале "Россия-24". Среди обсуждаемых тем — развитие жилищного строительства.

Глава региона отметил, что за последние годы жилье в области значительно подешевело. "Когда я пришел в регион, средняя цена квадратного метра жилья составляла 53 тыс. рублей. Сейчас это 40 тыс. рублей, то есть на 25% дешевле, а для жилья бюджетного класса 35-37 тыс. рублей. Это одна из самых низких цен в ПФО, ниже только в Кировской области", — пояснил губернатор.

По словам глав региона, высокий ценник был вызван коррумпированностью строительной отрасли. "Раньше, покупая землю, застройщик был вынужден со всеми "делиться". Чтобы получить разрешение на строительство, опять нужны были деньги. В итоге эти 10-15 тыс. руб. просто "накручивались" на стоимость квадратного метра, — сказал глава региона. — Нам удалось снизить стоимость 1 кв. метра и одновременно в 1,8 раз увеличить объемы ввода жилья. В 2015 г. по темпам роста жилищного строительства мы заняли первое место в ПФО".

Глава региона отметил, что в сравнении с прежними расценками объемы сэкономленных на покупке жилья средств составляют миллиарды рублей. "Это средства простых граждан", — подчеркнул глава региона.