Глава региона: На финансирование общественных советов микрорайонов дополнительные деньги не потребуются

В среду, 19 апреля, в прямом эфире телеканала "Россия 24" в рамках программы "Главная тема" глава региона Николай Меркушкин рассказал о том, как будут финансироваться общественные советы микрорайонов (ОСМ).
Напомним, в Самаре завершается процесс формирования общественных советов. Всего их будет 355. В каждый совет войдут по 200-250 активных представителей общественности и различных предприятий.
Глава региона пояснил, что за деятельность каждого ОСМ будет отвечать председатель. Как должностное лицо, он будет подотчетен главе внутригородского района.
"На самом нижнем уровне районная власть объединяется с общественностью для решения общих проблем. На должность председателей будут назначены работники администрации города. Они будут отвечать за развитие микрорайона. Поэтому дополнительных затрат на заработную плату председателей бюджет не понесет", — пояснил глава региона.
Также губернатор рассказал, что в Самаре продолжается работа по сокращению расходов на власть.
"В этом году в Самаре власти должны сэкономить на свои расходы 1,3 млрд рублей. На содержание общественных советов пойдет 130 млн рублей. И получается, что мы все равно сэкономим более 800 млн рублей", — пояснил глава региона.
Более того, губернатор считает, что в процессе детального наведения порядка в каждом микрорайоне ожидаются финансовые поступления в бюджет.
"Мы ожидаем, что с каждой территории будут поступать дополнительные доходы, в первую очередь за счет налогов. Здесь идет речь о порядка 4 млрд рублей. Зачастую в подвалах домов по "серым" схемам ведется незаконная торговля алкоголем. Также есть разного рода бизнесмены, которые ведут свою деятельность без разрешений и лицензий. При увеличении налоговых поступлений, которые поступят в казну, мы 80% будем возвращать этой территории на развитие, а 20% будем направлять на стимулирование совета. Насколько будут активны общественные советы, настолько они сами себе улучшат жизнь", — рассказал Николай Меркушкин.
Также глава региона считает, что подобная схема устройства местного самоуправления позволит эффективно бороться и с коррупцией.
"Я считаю, что чем ближе деньги к простым людям, тем сложнее их украсть. А когда построено несколько "этажей", совершенно непонятно, куда они деваются. А здесь средства будут тратиться с согласия граждан и под их чутким контролем", — подытожил глава региона.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.