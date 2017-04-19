Глава региона: На финансирование общественных советов микрорайонов дополнительные деньги не потребуются

В среду, 19 апреля, в прямом эфире телеканала "Россия 24" в рамках программы "Главная тема" глава региона Николай Меркушкин рассказал о том, как будут финансироваться общественные советы микрорайонов (ОСМ).

Напомним, в Самаре завершается процесс формирования общественных советов. Всего их будет 355. В каждый совет войдут по 200-250 активных представителей общественности и различных предприятий.

Глава региона пояснил, что за деятельность каждого ОСМ будет отвечать председатель. Как должностное лицо, он будет подотчетен главе внутригородского района.

"На самом нижнем уровне районная власть объединяется с общественностью для решения общих проблем. На должность председателей будут назначены работники администрации города. Они будут отвечать за развитие микрорайона. Поэтому дополнительных затрат на заработную плату председателей бюджет не понесет", — пояснил глава региона.

Также губернатор рассказал, что в Самаре продолжается работа по сокращению расходов на власть.

"В этом году в Самаре власти должны сэкономить на свои расходы 1,3 млрд рублей. На содержание общественных советов пойдет 130 млн рублей. И получается, что мы все равно сэкономим более 800 млн рублей", — пояснил глава региона.

Более того, губернатор считает, что в процессе детального наведения порядка в каждом микрорайоне ожидаются финансовые поступления в бюджет.

"Мы ожидаем, что с каждой территории будут поступать дополнительные доходы, в первую очередь за счет налогов. Здесь идет речь о порядка 4 млрд рублей. Зачастую в подвалах домов по "серым" схемам ведется незаконная торговля алкоголем. Также есть разного рода бизнесмены, которые ведут свою деятельность без разрешений и лицензий. При увеличении налоговых поступлений, которые поступят в казну, мы 80% будем возвращать этой территории на развитие, а 20% будем направлять на стимулирование совета. Насколько будут активны общественные советы, настолько они сами себе улучшат жизнь", — рассказал Николай Меркушкин.

Также глава региона считает, что подобная схема устройства местного самоуправления позволит эффективно бороться и с коррупцией.

"Я считаю, что чем ближе деньги к простым людям, тем сложнее их украсть. А когда построено несколько "этажей", совершенно непонятно, куда они деваются. А здесь средства будут тратиться с согласия граждан и под их чутким контролем", — подытожил глава региона.