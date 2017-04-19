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Николай Меркушкин: "Необходимо как можно быстрее решить проблемы Тольятти" Николай Меркушкин: "Объектов социального назначения возводится очень много, и спектр их широк" Губернатор: "Окончательное решение по количеству поездок по транспортным картам будет принято по итогам апреля" Глава региона: На финансирование общественных советов микрорайонов дополнительные деньги не потребуются Николай Меркушкин: "Цена квадратного метра жилья в регионе снизилась на 25%"

Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "Объектов социального назначения возводится очень много, и спектр их широк"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 апреля, в программе "Главная тема" телеканала "Россия 24" губернатор Самарской области Николай Меркушкин ответил на актуальные вопросы жителей региона.

Николай Меркушкин: "Объектов социального назначения возводится очень много, и спектр их широк" Николай Меркушкин: "Объектов социального назначения возводится очень много, и спектр их широк"
Фото: Андрей Савельев

Телезрители активно интересовались, не забудут ли власти за подготовкой к чемпионату мира по футболу о повседневных нуждах людей, в частности, об объектах социального назначения.

Губернатор отметил, что таких объектов возводится очень много, и спектр их широк. В этом году строится 11 детских садиков. В 2016 году построили 4 школы, в этом году будет сдано тоже 4.

Сейчас идут работы по строительству 5 ледовых дворцов. В Тольятти возводится даже не ледовый дворец, а крупнейший спортивный объект. Газпром планирует вложить в него 720 млн рублей.

В Чапаевске будет построен ледовый дворец на 1000 посадочных мест. Сдача его планируется в конце этого или начале будущего года. Дворец спорта в Самаре будет завершен в следующем году. С 15 мая, после праздников, начнется снос старого здания. Там будет три ледовые площадки.

Речной вокзал строится не по программе к чемпионату мира. "Это чисто наш объект, — подчеркнул губернатор. — Мы хотим его в конце мая следующего года сдать, чтобы он успел поработать и на чемпионат тоже."

Строятся 4 поликлиники, в том числе две в Тольятти, активно идет в области и строительство жилья. "Раньше здесь нашими деньгами пользовались другие регионы, — заметил Николай Меркушкин. — Еще по прошлой работе это помню, Самара не выполняла федеральные программы и деньги передавали другим".

Сейчас ситуация изменилась. В декабре Самарская область получила самую большую сумму на жилищное строительство из федерального бюджета — 800 млн руб., сейчас речь идет еще о 480 млн рублей, рассказал губернатор.

"Дело в том, что в прошлом году большинство регионов не выполнили федеральную программу по стоимости квадратного метра. Им, соответственно, денег не выделяют, а Самарская область в результате получит 1/8 часть всех средств, предусмотренных федеральной программой. Это, безусловно, скажется на цене жилья и на благоустроенности", — отметил он.

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Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

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озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

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по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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