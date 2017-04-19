В понедельник, 19 апреля, в программе "Главная тема" телеканала "Россия 24" губернатор Самарской области Николай Меркушкин ответил на актуальные вопросы жителей региона.

Николай Меркушкин: "Объектов социального назначения возводится очень много, и спектр их широк"

Телезрители активно интересовались, не забудут ли власти за подготовкой к чемпионату мира по футболу о повседневных нуждах людей, в частности, об объектах социального назначения.

Губернатор отметил, что таких объектов возводится очень много, и спектр их широк. В этом году строится 11 детских садиков. В 2016 году построили 4 школы, в этом году будет сдано тоже 4.

Сейчас идут работы по строительству 5 ледовых дворцов. В Тольятти возводится даже не ледовый дворец, а крупнейший спортивный объект. Газпром планирует вложить в него 720 млн рублей.

В Чапаевске будет построен ледовый дворец на 1000 посадочных мест. Сдача его планируется в конце этого или начале будущего года. Дворец спорта в Самаре будет завершен в следующем году. С 15 мая, после праздников, начнется снос старого здания. Там будет три ледовые площадки.

Речной вокзал строится не по программе к чемпионату мира. "Это чисто наш объект, — подчеркнул губернатор. — Мы хотим его в конце мая следующего года сдать, чтобы он успел поработать и на чемпионат тоже."

Строятся 4 поликлиники, в том числе две в Тольятти, активно идет в области и строительство жилья. "Раньше здесь нашими деньгами пользовались другие регионы, — заметил Николай Меркушкин. — Еще по прошлой работе это помню, Самара не выполняла федеральные программы и деньги передавали другим".

Сейчас ситуация изменилась. В декабре Самарская область получила самую большую сумму на жилищное строительство из федерального бюджета — 800 млн руб., сейчас речь идет еще о 480 млн рублей, рассказал губернатор.

"Дело в том, что в прошлом году большинство регионов не выполнили федеральную программу по стоимости квадратного метра. Им, соответственно, денег не выделяют, а Самарская область в результате получит 1/8 часть всех средств, предусмотренных федеральной программой. Это, безусловно, скажется на цене жилья и на благоустроенности", — отметил он.