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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "Мы будем бороться с коррупцией в больницах и образовательных заведениях"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бороться с коррупцией нужно не только во властных структурах, но и в бюджетных учреждениях. Такую мысль высказал глава региона Николай Меркушкин в среду, 19 апреля, в рамках программы "Главная тема" на телеканале Россия-24.

Фото: Андрей Савельев

 "Коррупция существует и на самом низовом уровне. Был случай, когда работник "Белого дома" устраивал сына в детский сад, и даже у него попросили денег. Люди  ничего не боятся", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что за подобные случаи должных лиц будут наказывать. "Сейчас мы снимаем с должности одного главврача, чья месячная зарплата составляла 360 тыс. рублей. При этом медсестра в той же больнице получала 14 тыс. рублей. О какой самоотдаче, какой атмосфере в коллективе можно говорить в такой ситуации? - поинтересовался губернатор. - И так будет не только с ним. Мы будем бороться  с коррупцией в больницах и образовательных заведениях". 

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Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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