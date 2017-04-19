Николай Меркушкин: "Мы будем бороться с коррупцией в больницах и образовательных заведениях"

Бороться с коррупцией нужно не только во властных структурах, но и в бюджетных учреждениях. Такую мысль высказал глава региона Николай Меркушкин в среду, 19 апреля, в рамках программы "Главная тема" на телеканале Россия-24.

"Коррупция существует и на самом низовом уровне. Был случай, когда работник "Белого дома" устраивал сына в детский сад, и даже у него попросили денег. Люди ничего не боятся", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что за подобные случаи должных лиц будут наказывать. "Сейчас мы снимаем с должности одного главврача, чья месячная зарплата составляла 360 тыс. рублей. При этом медсестра в той же больнице получала 14 тыс. рублей. О какой самоотдаче, какой атмосфере в коллективе можно говорить в такой ситуации? - поинтересовался губернатор. - И так будет не только с ним. Мы будем бороться с коррупцией в больницах и образовательных заведениях".