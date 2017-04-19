Николай Меркушкин: "Задач, поставленных президентом передо мной, предстоит решить еще очень много"

В среду, 19 апреля, в студии ГТРК "Самара" губернатор Николай Меркушкин в прямом эфире в рамках программы "Главная тема" ответил на вопросы жителей региона. Много вопросов было задано руководителю региона через гостевую книгу сайта телекомпании.

Ведущий программы Олег Моргунов зачитал один из них: "Нас очень волнует, что пишут в газетах, что Вас якобы хотят убрать. А нас спросили? Ведь народ видит, как возрождается город, строятся дороги, ремонтируются дома. Кто хочет работать - те работают, и по митингам не ходят, и всякие гадости не слушают. И дай Бог Вам здоровья, успехов в этом нелегком труде".

Николай Меркушкин заметил, что он знает, кто стоит за распространением подобной информации. "Есть люди, которые привыкли "сидеть" на бюджетных потоках. Сейчас мы эту возможность им закрыли, и они хотят вернуть ее обратно. Раньше они заработали немалые средства и теперь имеют возможность финансировать митинги, прессу, публиковать эти слухи", - рассказал губернатор.

Глава региона отметил, что делается это с единственной целью - расшатать ситуацию в области и вернуть себе те финансовые бюджетные потоки, которые для них были закрыты. Делается это и с помощью распространения слухов о скорой отставке губернатора.

"Эта нестабильность передается и на простых людей. Но я хочу сразу сказать, что задач, которые поставил президент перед губернатором, предстоит решить еще очень много", - подчеркнул Николай Меркушкин.

Глава региона добавил, что потребуется еще время, чтобы маховик перемен раскрутился на полную мощь, и точка невозврата к прежним порядкам будет окончательно пройдена.

Губернатор заявил, что в Самарской области остается еще 20-30% людей, которые не интересуются происходящими в регионе позитивными процессами. "Этим и пользуются люди, распространяющие недостоверную информацию", - заключил глава региона.

Вместе с тем Николай Меркушкин подчеркнул, что жители Самарской области в последнее время стали гораздо сплоченнее. "Это показали и прошедшие в сентябре 2016 года выборы, где была показана очень высокая явка в масштабах страны. Это и прошедший митинг "Вместе против террора", численность участников которого, 50 тысяч человек, была сопоставима с московской. 100 тысяч собралось на пл. Куйбышева, когда Самаре вручалось звание "Город трудовой и боевой славы". Все это говорит о консолидации и организованности общества", - сказал глава региона.