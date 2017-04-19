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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "Задач, поставленных президентом передо мной, предстоит решить еще очень много"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 апреля, в студии ГТРК "Самара" губернатор Николай Меркушкин в прямом эфире в рамках программы "Главная тема" ответил на вопросы жителей региона. Много вопросов было задано руководителю региона через гостевую книгу сайта телекомпании.

Фото: Андрей Савельев

Ведущий программы Олег Моргунов зачитал один из них: "Нас очень волнует, что пишут в газетах, что Вас якобы хотят убрать. А нас спросили? Ведь народ видит, как возрождается город, строятся дороги, ремонтируются дома. Кто хочет работать - те работают, и по митингам не ходят, и всякие гадости не слушают. И дай Бог Вам здоровья, успехов в этом нелегком труде".

Николай Меркушкин заметил, что он знает, кто стоит за распространением подобной информации. "Есть люди, которые привыкли "сидеть" на бюджетных потоках. Сейчас мы эту возможность им закрыли, и они хотят вернуть ее обратно. Раньше они заработали немалые средства и теперь имеют возможность финансировать митинги, прессу, публиковать эти слухи", - рассказал губернатор.

Глава региона отметил, что делается это с единственной целью - расшатать ситуацию в области и вернуть себе те финансовые бюджетные потоки, которые для них были закрыты. Делается это и с помощью распространения слухов о скорой отставке губернатора.

"Эта нестабильность передается и на простых людей. Но я хочу сразу сказать, что задач, которые поставил президент перед губернатором, предстоит решить еще очень много", - подчеркнул Николай Меркушкин.

Глава региона добавил, что потребуется еще время, чтобы маховик перемен раскрутился на полную мощь, и точка невозврата к прежним порядкам будет окончательно пройдена.

Губернатор заявил, что в Самарской области остается еще 20-30% людей, которые не интересуются происходящими в регионе позитивными процессами. "Этим и пользуются люди, распространяющие недостоверную информацию", - заключил глава региона.

Вместе с тем Николай Меркушкин подчеркнул, что жители Самарской области в последнее время стали гораздо сплоченнее. "Это показали и прошедшие в сентябре 2016 года выборы, где была показана очень высокая явка в масштабах страны. Это и прошедший митинг "Вместе против террора", численность участников которого, 50 тысяч человек, была сопоставима с московской. 100 тысяч собралось на пл. Куйбышева, когда Самаре вручалось звание "Город трудовой и боевой славы". Все это говорит о консолидации и организованности общества", - сказал глава региона.

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по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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