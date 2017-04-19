Губернатор: "Наш регион - лидер по темпам роста инвестиций в основной капитал"

За последние три года в Самарской области в 1,5 раза увеличен темп роста инвестиций в основной капитал. По этому показателю регион стал лидером в России. Об этом губернатор Николай Меркушкин рассказал в среду, 19 апреля, в прямом эфире телеканала "Россия 24. Самара".
"Экономика губернии выбирается из кризиса. По итогам первого квартала мы имеем прирост примерно 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пока это небольшой рост. При этом АвтоВАЗ за первый квартал увеличил производство на 17%, его продажи на 12% выше уровня прошлого года. Для нас это исключительно важно", - сообщил глава региона.
По его словам, в обрабатывающей промышленности, которая служит основой производства, рост составил 105%. "Это неплохой результат. И эти темпы увеличиваются, - дал оценку руководитель области. - Конечно, важно, как будет складывать ситуация в стране и в мире, какой будет цена на нефть. Но сегодня ситуация такова: бюджет стал выбираться из той ямы, в которой мы оказались за последние два-три года".
Николай Меркушкин напомнил, что международное агентство Standard & Poorʼs повысило экономический рейтинг региона. "Мы ждем дальнейшего роста этого рейтинга. Это добавит нам уверенности и позволит значительно снизить проценты по займам, - пояснил губернатор. - При этом мы сокращаем бюджетный долг, что также очень важно. В результате, устойчивость региона и его перспективы значительно лучше, чем это было два-три года назад".
Глава региона подчеркнул, что за последние три года значительно выросли вложения в основной капитал, темпы его роста увеличены в 1,5 раза. "По этому показателю мы - первые в стране. У Москвы 129% роста, у Московской области - 122%, Татарстан - 112%. А у нас - 149%, - проинформировал Николай Меркушкин. - Это - динамика созданного нового богатства на территории Самарской области. Это - главный интегрированный показатель того, что регион активно движется вперед".
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.