Губернатор: "Наш регион - лидер по темпам роста инвестиций в основной капитал"

За последние три года в Самарской области в 1,5 раза увеличен темп роста инвестиций в основной капитал. По этому показателю регион стал лидером в России. Об этом губернатор Николай Меркушкин рассказал в среду, 19 апреля, в прямом эфире телеканала "Россия 24. Самара".

"Экономика губернии выбирается из кризиса. По итогам первого квартала мы имеем прирост примерно 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пока это небольшой рост. При этом АвтоВАЗ за первый квартал увеличил производство на 17%, его продажи на 12% выше уровня прошлого года. Для нас это исключительно важно", - сообщил глава региона.

По его словам, в обрабатывающей промышленности, которая служит основой производства, рост составил 105%. "Это неплохой результат. И эти темпы увеличиваются, - дал оценку руководитель области. - Конечно, важно, как будет складывать ситуация в стране и в мире, какой будет цена на нефть. Но сегодня ситуация такова: бюджет стал выбираться из той ямы, в которой мы оказались за последние два-три года".

Николай Меркушкин напомнил, что международное агентство Standard & Poorʼs повысило экономический рейтинг региона. "Мы ждем дальнейшего роста этого рейтинга. Это добавит нам уверенности и позволит значительно снизить проценты по займам, - пояснил губернатор. - При этом мы сокращаем бюджетный долг, что также очень важно. В результате, устойчивость региона и его перспективы значительно лучше, чем это было два-три года назад".

Глава региона подчеркнул, что за последние три года значительно выросли вложения в основной капитал, темпы его роста увеличены в 1,5 раза. "По этому показателю мы - первые в стране. У Москвы 129% роста, у Московской области - 122%, Татарстан - 112%. А у нас - 149%, - проинформировал Николай Меркушкин. - Это - динамика созданного нового богатства на территории Самарской области. Это - главный интегрированный показатель того, что регион активно движется вперед".