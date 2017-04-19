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Футбол Спорт

На юбилей "Крыльев Советов" приедут Теньо Минчев и Иржи Ярошик

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Футбольный клуб "Крылья Советов", 12 и 13 мая, будет праздновать 75-летие клуба. В эти дни на "Металлурге" запланировано много мероприятий, связанных с юбилейной датой.

Будет приглашено много гостей и, конечно же, игроков, выступавших за нашу команду. Сейчас формируется список тех, кто приедет на юбилей "Крыльев". Два прославленных футболиста – Теньо Минчев и Иржи Ярошик уже дали свое согласие.

Теньо Минчев – первый легионер в отечественном футболе и выступал за "Крылья Советов" в 1989 году. Болгарский легионер провел за "Крылья" 28 матчей. Также с удовольствием приглашение отметить юбилей принял чех Иржи Ярошик. Оба они выйдут на поле "Металлурга" и будут участвовать во всех мероприятиях, проводимых в эти дни, сообщает официальный сайт клуба.

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опять- виноваты все, а крайних нет !!!

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Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.

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попер шантаж

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снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.

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