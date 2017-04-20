Цены на самарские дачные маршруты останутся на уровне прошлого года

22, 29 и 30 апреля в Самаре начнут осуществляться пробные рейсы на дачные маршруты, сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации городского департамента транспорта, в этом сезоне планируется организовать 34 маршрута. Кроме того, Администрацией города принято решение сохранить тарифы по дачным перевозкам на уровне прошлого года. Напомним, стоимость одного километра пути составляет 2,02 руб. Также будут действовать сезонки — на 4, 8 и 16 талонов, чтобы дачникам было удобно планировать свои поездки.

Накануне представители мэрии и сотрудники ГИБДД проводили обследование маршрутов: готовность после зимнего периода подъездных путей к дачам, дорожного покрытия, наличие остановок и стоянок.

Информацию о маршрутах к дачным массивам, которые готовы к перевозкам уже в эти выходные, можно уточнить в профильном департаменте. Телефон "горячей линии": 260-20-18.

Мэрия обращает внимание пассажиров на то, что автобусы дачных маршрутов, традиционно отправлявшиеся со станции "Аврора", в этом году будут отправляться с Хлебной площади. Это маршруты №№ 101д, 157, 167, 173, 174, 185к. Также на Хлебной площади размещены пункты продажи сезонок.

Доехать до мест отправления автобусов можно на следующих маршрутах общественного транспорта: №№ 1, 3, 5 — трамваи; №№ 6, 16 — троллейбусы; №№ 3, 5д, 11, 24, 37, 47, 61, 205, 207, 226, 247, 295 — автобусы.

В этом году в дачных перевозках задействуют до 80 автобусов. Время их работы — с 6:00 до 20:00. Расписание движения будет размещено на остановках, откуда отправляются дачные маршруты.

Традиционно в начале сезона дачные рейсы осуществляются по выходным, кроме дней, которые совпадают с религиозными и иными праздниками. То есть, 23 апреля, 9 мая, 3 июня — рейсы на дачи осуществляться не будут, т. к. организуются перевозки к городским кладбищам. В майские праздники дачные маршруты работают 1, 3, 5, 6, 7, 8 мая.

Сезон дачных перевозок продлится до 29 октября.