Цены на самарские дачные маршруты останутся на уровне прошлого года

22, 29 и 30 апреля в Самаре начнут осуществляться пробные рейсы на дачные маршруты, сообщает пресс-служба городской администрации.
По информации городского департамента транспорта, в этом сезоне планируется организовать 34 маршрута. Кроме того, Администрацией города принято решение сохранить тарифы по дачным перевозкам на уровне прошлого года. Напомним, стоимость одного километра пути составляет 2,02 руб. Также будут действовать сезонки — на 4, 8 и 16 талонов, чтобы дачникам было удобно планировать свои поездки.
Накануне представители мэрии и сотрудники ГИБДД проводили обследование маршрутов: готовность после зимнего периода подъездных путей к дачам, дорожного покрытия, наличие остановок и стоянок.
Информацию о маршрутах к дачным массивам, которые готовы к перевозкам уже в эти выходные, можно уточнить в профильном департаменте. Телефон "горячей линии": 260-20-18.
Мэрия обращает внимание пассажиров на то, что автобусы дачных маршрутов, традиционно отправлявшиеся со станции "Аврора", в этом году будут отправляться с Хлебной площади. Это маршруты №№ 101д, 157, 167, 173, 174, 185к. Также на Хлебной площади размещены пункты продажи сезонок.
Доехать до мест отправления автобусов можно на следующих маршрутах общественного транспорта: №№ 1, 3, 5 — трамваи; №№ 6, 16 — троллейбусы; №№ 3, 5д, 11, 24, 37, 47, 61, 205, 207, 226, 247, 295 — автобусы.
В этом году в дачных перевозках задействуют до 80 автобусов. Время их работы — с 6:00 до 20:00. Расписание движения будет размещено на остановках, откуда отправляются дачные маршруты.
Традиционно в начале сезона дачные рейсы осуществляются по выходным, кроме дней, которые совпадают с религиозными и иными праздниками. То есть, 23 апреля, 9 мая, 3 июня — рейсы на дачи осуществляться не будут, т. к. организуются перевозки к городским кладбищам. В майские праздники дачные маршруты работают 1, 3, 5, 6, 7, 8 мая.
Сезон дачных перевозок продлится до 29 октября.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!