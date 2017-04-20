Самарская область отчиталась перед Фондом содействия реформированию ЖКХ о работе за 2016 г., сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

Годовая отчетность региона была рассмотрена на заседании правления Фонда. Область доложила о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, мероприятий краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, о ходе выполнения мероприятий по реализации проектов по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, о выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда. Кроме того, представлены сведения о расходовании средств Фонда, регионального и местных бюджетов на реализацию указанных программ.

По результатам рассмотрения отчета региона нарушений условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда не выявлено.

В отчетный период в губернии осуществлялась реализация двух проектов модернизации в сфере водоснабжения на территории муниципальных районов Красноармейский и Сергиевский. Срок реализации данных проектов — 2016–2017 годы.

Анализ отчета о ходе реализации указанных проектов показал, что мероприятия реализуются в соответствии с перечнем этапов работ по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, создание, реконструкция, модернизация которых предусмотрена проектом модернизации, являющимся приложением 1 к договору о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда, предназначенной для субсидирования процентной ставки по кредитам и облигационным займам, привлеченным в целях реализации проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры, от 7 ноября 2016 года.

Анализ отчетов о соблюдении требований, установленных правилами предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на модернизацию, нарушений не выявил.

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, на которые предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда ЖКХ, за 2016 г. признаны реализованными в полном объеме.

Мероприятия этапов 2015-2016 и 2016–2017 гг. региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за соответствующий отчетный период решением правления признаны реализованными частично.

Достижение значений целевых показателей реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 г., за 2016 г. по общей площади, подлежащей расселению, в Самарской области составляет 100,74%, по численности подлежащих переселению граждан — 100%.