В отношении руководства "Самара-Базиса" могут возбудить уголовное дело о мошенничестве

Прокуратура Самары проводит следственные мероприятия по выявлению мошенничества в действиях руководства ООО "Самара-Базис", пишет "Самарское обозрение".

Напомним, в 2007-2008 гг. ООО "МИСК "Инконфэс" и ООО "Дисса", входившие в холдинг "Активный капитал", привлекали инвесторов для строительства дома в пос. Управленческий. С инвесторами не заключали договоры долевого участия, а использовали более рискованную альтернативную схему. Выполнить обязательства холдинг не смог. Строительство на участке не началось, а предприятия стали банкротиться.

В 2012 г. на проблемную площадку в п. Управленческий решило зайти ООО "Самара-Базис". Общество выкупило у минстроя право аренды участка и обязалось построить на нем многоквартирный жилой дом, удовлетворив права существующих инвесторов "Активного капитала". По данным департамента градостроительства Самары, список дольщиков, которые имели право на жилье в сданном доме, включал 27 человек, которым "Самара-Базис" должен предоставить 23 квартиры. За это обществу должны были уменьшить размер платы за площадку.

В конце 2015 г. дом сдали. Но квартиры в нем фирма предоставила лишь 12 из 27 дольщиков, числящихся в допсоглашении. Недвижимость общей площадью около 840 кв. м в построенном доме застройщик продал аффилированным структурам.

В марте 2016 г. компания впервые попыталась ликвидироваться. Тогда минстрой обратился в инспекцию ФНС Красноглинского района, которая приостановила ликвидацию. Чиновников не устроил отказ "Самара-Базиса" от обязательств перед обманутыми дольщиками. 20 июня прошлого года минстрой обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить законность действий ООО "Самара-Базис" и исполнения взятых обязательств по удовлетворению прав инвесторов.

Как пишет "Самарское обозрение", в марте 2017 г. "Самара-Базис" начал банкротиться. Иск о несостоятельности застройщика в областной арбитраж подало ООО "Техстрой". Этой компанией руководит топ-менеджер холдинга "Самара-Базис" Николай Боднар.

9 марта в организации ввели конкурсное производство, управляющим назначили Юрия Берестнева. Теперь стало известно, что в отношении руководства застройщика могут возбудить уголовное дело. "По данным прокуратуры Самары, в действиях должностных лиц "Самара-Базиса" усматриваются признаки преступления, установленные ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. В настоящее время ведется работа, проходят следственные мероприятия", — сообщили изданию в минстрое.

В министерстве считают, что компания должна обеспечить дольщиков квартирами. "Взятые ООО "Самара-Базис" обязательства по удовлетворению прав требования 27 участников

долевого строительства могут быть прекращены только их исполнением", — резюмировали в ведомстве Александра Баландина.

Директор ООО "Самара-Базис" Валерий Ламонов ранее заявлял "СО", что все обязательства компания выполнила, а минстрой нарушил договор и не предоставил его компании скидку по аренде участка.

Связаться с Валерием Ламоновым не удалось — его мобильный телефон не обслуживается, в офисе ООО "Самара-Базис" его в течение нескольких дней не было. В прокуратуре Самары на запрос "СО" к моменту сдачи номера не ответили.