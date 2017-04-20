Рабочие АвтоВАЗа намерены подать заявления в суд с требованием о выплате компенсаций за вредность

АвтоВАЗ в ближайшее время рискует столкнуться с массовыми судебными процессами с собственными работниками, недовольными отсутствием выплат за вредность, пишет "Самарское обозрение".

Компанию за восстановление компенсаций за вредность на АвтоВАЗе инициировал профсоюз МПРА "Единство". Как сообщили изданию в организации, в конце этой недели более 200 рабочих прессового производства намерены подать исковое заявление в суд с требованием к ПАО "АвтоВАЗ" о выплате компенсации за вредные условия труда.

Председатель профсоюзной организации МПРА "Единство" по прессовому производству Сергей Тополов говорит, что "рассчитывать на выплаты за вредность могут около 1000 человек, пока лишь 200 из них готовятся к суду". Остальные боятся начальства.

"После первых положительных решений, — подчеркивает Тополов, — процесс может приобрести массовый характер". Требования сотрудников Тополов объяснил нормами ФЗ "О специальной оценке условий труда", который обязывает предприятия произвести по каждому рабочему месту оценку условий труда и по ее результатам выявить определенную степень вредности, обуславливающую компенсацию.

Эту оценку руководство АвтоВАЗа на разных производствах проводило в разное время. В прессовом производстве она прошла в июле 2015 г., но документы о ее результатах появились лишь в 2017 году. Есть приказ директора прессового производства об утверждении новых карт по оценке вредности, датируется он 6 февраля 2017 г., соответственно, с этой даты работникам можно и рассчитывать на компенсации.

По мнению Сергея Тополова, "рабочие могут рассчитывать на выплаты лишь за три последних месяца, то есть с того именно момента, когда вредность установила специальная комиссия. Рабочие же хотели бы компенсации за последние три года, а именно -за время после выхода соответствующего закона". "По самым грубым подсчетам, руководство завода задолжало порядка 100 тыс. руб. каждому из тысячи человек, которые вправе рассчитывать на доплаты по вредности", — пояснил Сергей Тополов.

Председатель МПРА "Единство" Петр Золотарев заявил "СО", что рабочие АвтоВАЗа пытались изначально разрешить вопрос в досудебном порядке. "Первое требование по поводу доплат за вредность организация предъявила администрации завода в лице президента АвтоВАЗа Николя Мора в феврале прошлого года. Затем требование последовало 15 февраля 2017 года. Мы получили лишь отписку о том, что компенсацию выплатят не за последние три года, а с февраля 2017 года по апрель, то есть за три месяца", — говорит Петр Золотарев.

Получить комментарии в пресс-службе АвтоВАЗа на момент сдачи номера не удалось. Председатель профкома ПАО "АвтоВАЗ" Сергей Зайцев также не прокомментировал ситуацию, его мобильный телефон не отвечал.