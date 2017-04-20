В селе под Тольятти мужчина ранен выстрелом из пневматического оружия

В четверг, 20 апреля, около полуночи, по предварительным данным, в с. Русская Борковка под Тольятти понадобилась экстренная помощь мужчине в возрасте около 37 лет, раненному в грудную клетку выстрелом из пневматического оружия, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Ранение оказалось тяжелым и для пострадавшего была вызвана "скорая". Прибывшие врачи тольяттинской службы "03" оказали мужчине помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение Автограда.

Обстоятельства случившегося устанавливаются