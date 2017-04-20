"Художественный" открывает выставку лауреатов VI Областного конкурса "Наш дом – планета Земля!"

В арт-фойе ЦРК "Художественный" 21 апреля в 12.00 состоится торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов VI Областного конкурса изделий юных мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области "Наш дом — планета Земля!".

Там же пройдет открытие итоговой передвижной выставки творческих работ победителей, призеров и дипломантов конкурса, сообщила пресс-служба Агентства социокультурных технологий.

В конкурсе приняли участие более 260 юных мастеров из 26 муниципальных образований Самарской области в возрасте от семи до 18 лет.

В этом году участники конкурса были разделены на две категории (профессионалы и любители) и три возрастные группы (с семи до 10 лет, с 11 до 14 лет и с 15 до 18 лет). По итогам конкурсного отбора среди профессионалов и любителей в каждой возрастной группе жюри определило победителей и призеров, которым присуждены дипломы лауреатов и ценные призы за I, II, III места.

По итогам конкурса сформирована передвижная выставка творческих работ победителей, призеров и дипломантов, на которой можно будет познакомиться с многообразием творческих работ, отражающих отношение их авторов к природе и животным, показывающим осознание необходимости конкретных действий по защите и сохранению окружающей среды, взаимоотношению животных и человека.