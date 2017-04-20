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В Самаре возведут пристрой к Медико-техническому лицею и отремонтируют начальную школу Лицея авиационного профиля

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на строительство пристроя к зданию Самарского медико-технического лицея на ул. Полевой и капремонт здания начальной школы лицея авиационного профиля № 135 на ул. Свободы потратят до 41,7 и 51,4 млн руб. соответственно, сообщается на сайте госзакупок.

По техзаданию строительные работы по медико-техническому лицею должны быть завершены до 10 ноября 2017 г., по лицею авиационного профиля до 1 декабря.

Заказчиком строительных работ выступает департамент градостроительства Самары. Итоги аукционов подведут 15 мая 2017 года.

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