В Самаре возведут пристрой к Медико-техническому лицею и отремонтируют начальную школу Лицея авиационного профиля

В Самаре на строительство пристроя к зданию Самарского медико-технического лицея на ул. Полевой и капремонт здания начальной школы лицея авиационного профиля № 135 на ул. Свободы потратят до 41,7 и 51,4 млн руб. соответственно, сообщается на сайте госзакупок.
По техзаданию строительные работы по медико-техническому лицею должны быть завершены до 10 ноября 2017 г., по лицею авиационного профиля до 1 декабря.
Заказчиком строительных работ выступает департамент градостроительства Самары. Итоги аукционов подведут 15 мая 2017 года.
Последние комментарии
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.
А Волга она одна.
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает
Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(
Видно откуда ушки растут.