В Самарской филармонии состоится "Концерт премьер" с участием Сергея Войтенко

В Концертном зале Самарской филармонии 14 мая состоится "Концерт премьер" в рамках XV Международного фестиваля баянной музыки "Виват, баян!", сообщила пресс-служба филармонии.

В этом году Международный конкурс-фестиваль "Виват, Баян!" празднует свое пятнадцатилетие. Организаторы проекта готовят много сюрпризов для жителей и гостей нашего региона.

Кульминацией станет выступление на сцене Самарской филармонии основателя и художественного руководителя этого ежегодного музыкального события, заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко.

Концерт пройдет с участием камерного оркестра Volga Philharmonic и группы S.V.BanD под руководством Сергея Васильева. В концерте прозвучат новые авторские композиции для баяна с эстрадно-симфоническим оркестром, а также произведения Пьяццоллы, Новикова и мировые хиты эстрадно-джазовой музыки. Большую часть программы составляют новинки и авторская музыка Сергея Войтенко.