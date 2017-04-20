Самарский "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-04" успешно стартовал с Байконура

В четверг, 20 апреля, с космодрома Байконур осуществлен успешный запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ", производства самарского РКЦ "Прогресс", которая вывела транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-04" на околоземную орбиту, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
В 10:13 (мск) ракета стартовала с площадки № 1 космодрома ("Гагаринский старт"). Стыковка "Союза МС-04" с Международной космической станцией запланирована на 15:50 — 16:23 (мск).
Корабль доставит на МКС экипаж длительной экспедиции МКС-51/52 в составе космонавта Роскосмоса Федора Юрчихина и астронавта NASA Джека Фишера.
Последние комментарии
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.
Александр, Спасибо за комментарий, исправляем допущенную неточность: упомянутые сотрудники "Разумных решений" тогда работали в Magenta Technology (London, UK), являясь со-учредителями, директорами и главными разработчиками этой компании, которой и принадлежал продукт до момента его передачи в компанию такси. В решении поставленной задачи была применена первая технология адаптивного планирования, которая была представлена в патенте авторов (http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03067432A1&KC=A1&FT=D), позволившая до 4 раз перепланировать машину в ходе доезда до клиента, и в этом была главная суть проекта, обеспечившая полученные результаты.
Печаль в том что вместо того чтобы инвестировать в развитие авиастроения будет еще один распильный проект.
ПАО "Кузнецов" ежегодно теряет из-за менеджмента гораздо большие средства...НК-33 сделаны бог знает когда... и это не заслуга Якушина...