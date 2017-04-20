Самарский "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-04" успешно стартовал с Байконура

В четверг, 20 апреля, с космодрома Байконур осуществлен успешный запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ", производства самарского РКЦ "Прогресс", которая вывела транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-04" на околоземную орбиту, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В 10:13 (мск) ракета стартовала с площадки № 1 космодрома ("Гагаринский старт"). Стыковка "Союза МС-04" с Международной космической станцией запланирована на 15:50 — 16:23 (мск). Корабль доставит на МКС экипаж длительной экспедиции МКС-51/52 в составе космонавта Роскосмоса Федора Юрчихина и астронавта NASA Джека Фишера.