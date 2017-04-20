В Самаре спецслужбы были подняты по тревоге из-за бесхозного пакета

В четверг, 20 апреля, около 10:30, было перекрыто движение на ул. Самарской. На месте работали сотрудники экстренных служб.

Как сообщили Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, в одном из зданий был найден подозрительный пакет. Его проверили кинологи с собаками, выяснилось, что в нем чьи-то личные вещи — одежда. Предположительно, кто-то забыл их или выбросил.

На данный момент движение восстановлено.