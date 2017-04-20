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Строительство Строительство и недвижимость

Сроки сдачи стадиона "Самара Арена" перенесли на начало 2018 года

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС
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Срок сдачи в эксплуатацию строящегося стадиона "Самара Арена" перенесен с декабря 2017 г. на начало 2018 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В официально опубликованном постановлении обозначено, что слова "срок ввода в эксплуатацию — 2017" необходимо заменить словами "срок завершения строительно-монтажных работ — 2017, срок ввода в эксплуатацию — 2018".

Как пояснил вице-губернатор области Александр Фетисов, решение о переносе срока ввода в эксплуатацию стадиона "Самара Арена" не отразится на сроках выполнения работ на объекте.

"Они, как и планировалось, будут завершены в декабре 2017 года. Небольшой люфт необходим лишь для получения всей необходимой документации на ввод объекта в эксплуатацию. Сейчас работы на площадке ведутся на пределе всех мощностей. Еженедельно увеличивается количество рабочей силы и техники. Нет сомнений, что строители со своей задачей справятся", — отметил он.

Напомним, на сегодняшний день общая готовность стадиона составляет около 60%. Монтаж металлоконструкций идет в четыре потока. К началу лета он будет завершен и строители приступят к устройству футбольного поля, чтобы в августе, согласно технологии, засеять его травой.

Недавно на строящемся стадионе побывал первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонид Ставицкий. Он высоко оценил создание сводного календарного графика подготовки к ЧМ и подчеркнул, что Самарская область входит в число городов-организаторов ЧМ-2018, которые успешно справляются с работами по устройству инженерных сетей.

"Способность Самарской области реализовать все обязательства по подготовке стадиона "Самара Арена" к ЧМ-2018 не ставится под сомнение. В строительстве стадиона и его инфраструктуры задействованы компетентные ответственные люди", — заявил замминистра.

Также на прошлой неделе строительство стадиона оценил полномочный представитель президента страны в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

"То отставание, которое мы наблюдали здесь в октябре прошлого года, сегодня на отдельных объектах ликвидировано, на других — существенно сокращено. К июлю этого года подготовка к чемпионату мира в Самарской области полностью войдет в график. Сегодня нет никаких сомнений, что Самара достойно подготовится и достойно проведет чемпионат мира", — отметил он.

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